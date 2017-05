LA FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO ACUDIRÁ A LOS TRIBUNALES SI SE INTENTA SACAR AL DICTADOR DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

Etiquetas

La Fundación Francisco Franco ha anunciado que acudirá a los tribunales, tanto españoles como extranjeros, si se materializa la proposición no de ley aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados en la que se insta al Gobierno a sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos.Así lo explicó, en declaraciones a Servimedia, Francisco Torres, portavoz y patrono de esta fundación, quien valoraba así la iniciativa aprobada en la Cámara Baja con los votos favorables de PSOE, Podemos y Ciudadanos, la abstención del PP y el voto contrario de ERC, que la consideró insuficiente.Torres destacó que la iniciativa aprobada contraviene la legalidad vigente y es meramente declarativa. No obstante, afirmó que si se intenta sacar a Franco del Valle de los Caídos, la Fundación Francisco Franco llevaría el asunto ante la Justicia. “Lucharemos en los tribunales contra esto, tanto en los de aquí como en los internacionales”, afirmó. Explicó que pedirían la intervención judicial porque no confían en que ningún diputado “tuviera el valor de decirles nada” a los que promueven esta medida, aunque estuviera en contra. Sostuvo que esta inacción responde a que para algunos representantes públicos “es más importante el escaño que la coherencia”.“PROPUESTA TRAMPA”El portavoz de la fundación hizo estas consideraciones tras tildar la proposición sobre retirada de los restos de Franco de “propuesta trampa”, puesto que “vulnera” lo dispuesto al respecto en la Ley de Memoria Histórica y en el informe de la comisión que presidió el exdiputado socialista Ramón Jáuregui. Según Torres, en ambos casos se dice “claramente” que cualquier cosa que se quiera hacer sobre el Valle de los Caídos debe contar con el “consentimiento” de la Iglesia, debido a que es la institución que gestiona la basílica donde están los restos de Franco. Al mismo tiempo, atribuyó la iniciativa aprobada este jueves en el Congreso a que el PSOE se está viendo “arrinconado” por Podemos, IU y ERC en cuestiones de memoria histórica. Además, defendió que, con esta proposición, el portavoz socialista en la Cámara Baja, Antonio Hernando, ha pretendido echarle “una manita” a Pedro Sánchez en su carrera por recuperar el liderazgo de su partido.Por último, Torres criticó que el PP se hubiera abstenido en una iniciativa parlamentaria que “incumple” la normativa en vigor y que contribuye a “seguir la campaña de acoso y derribo” respecto a los restos de Franco.