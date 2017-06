EL PEDECAT CREE "MUY POCO SERIO" QUE SOLO EL GOBIERNO HAYA RESPONDIDO A LA PETICIÓN DE PUIGDEMONT AL PARLAMENTO

Etiquetas

El PDECat cree "muy poco serio" que solo el Gobierno haya respondido a la petición del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de explicar el plan soberanista en el Congreso de los Diputados, y que iba dirigida a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor. En los pasillos del Congreso, el portavoz del PDECat, Carles Campuzano, ironizó con lo que considera "un problema gravísimo" de correo por no tener aún respuesta a la carta de Puigdemont. Recordó que la comunicación sobre la ejecución de la sentencia de Francesc Homs "parecía que llegaba a caballo desde 500 metros" porque pasaron días desde que supuestamente salió del Tribunal Supremo hasta que se tuvo constancia de ella. Ahora, con la petición de Puigdemont, desde la Generalitat dicen que la carta salió el viernes pero hay que averiguar por qué el Congreso de los Diputados no confirma nada. "No deja de ser sorprendente", dijo, habiendo separación de poderes, que el Gobierno reaccionara ese mismo día con un comunicado pero la presidenta de la Cámara, a quien iba dirigida la comunicación, "no haya dicho ni mú". Campuzano subrayó que Puigdemont está "dispuesto a dar explicaciones" y corresponde a la autonomía de la presidenta del Congreso encontrar un formato que permita ese "ejercicio de diálogo, de explicarse y de escuchar", porque sería "bueno para las instituciones". El PDECat defenderá en el Pleno del Congreso de esta semana una moción en la que defienden las decisiones tomadas por la Generalitat y por el Parlamento de Cataluña, así como la "necesidad" de escuchar a Puigdemont y de evitar que se "bloqueen" las relaciones institucionales.