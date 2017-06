MOCIÓN. EL LARGO DISCURSO DE MONTERO PROVOCA LA MOFA DE DIPUTADOS DEL PP

Etiquetas

El extenso discurso de la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, en el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy promovida por su grupo parlamentario, provocó este martes la mofa de algunos diputados de la bancada popular, que murmuraban y reían durante la intervención de la diputada.La portavoz parlamentaria estrenó el debate a las 9.00 horas con un discurso largo en el que ahondó en los casos de corrupción que salpican al PP. “Ustedes dicen que son el partido del orden y la ley”, repitió en distintas ocasiones Montero desde la tribuna del Congreso ante la atenta mirada de la bancada de Unidos Podemos, cuyos diputados aplaudieron al unísono las palabras de la diputada.Pero la intervención de Montero no estuvo exenta de críticas provenientes de la bancada de los populares, que murmuraban, hablaban entre ellos y se mofaban de la duración del discurso. Incluso cuando la diputada se remitió en una de las partes del discurso a un “más adelante”, en concreto al referirse al exministro José Manuel Soria, los populares no dudaron en quejarse de la larga intervención de la parlamentaria de Unidos Podemos. Una de las ministras que más atenta estaba a sus papeles fue la de Defensa, María Dolores de Cospedal, que apuntaba en una pequeña libreta. También la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que combinaba la acción de escribir con la de mirar el móvil y hablar discretamente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Rajoy se mostró tranquilo desde su escaño, aunque de vez en cuando movía de manera continuada su pierna izquierda. El jefe del Ejecutivo escuchó atentamente el discurso de Montero sin escribir ni una línea en su libreta, ante la posibilidad de que pueda intervenir en cualquier momento del debate si así lo desea, posibilidad que le otorgan el Reglamento del Congreso y la Constitución. Desde la bancada de los socialistas una novedad, la del portavoz parlamentario, José Luis Ábalos, que se estrenará en este debate. Según señalaron fuentes de esta formación a Servimedia, Podemos "quiere ganar por agotamiento" un debate que nace fallido al no recabar los apoyos necesarios, dado que una moción de censura necesita de la mayoría absoluta para salir adelante.