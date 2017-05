Méndez de Vigo tilda de "golpe de Estado" la ley de desconexión y avisa "nadie en Europa está de acuerdo con ello"

Etiquetas

No duda de que el PSOE "mantiene una posición idéntica a la del Gobierno" respecto a "la unidad y soberanía nacional"

El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha tachado la propuesta de ley de desconexión catalana de "verdadero golpe de Estado" y ha avisado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que "nadie en Europa está de acuerdo con ello" ni "reconoce el derecho de autodeterminación y, mucho menos, unilateral".

"Esa separación de 500 años de España, en un debate de 24 horas, nos parece un disparate político y jurídico e insisto nadie en Europa está de acuerdo con ello. Nadie en Europa reconoce el derecho de autodeterminación y mucho menos el unilateral", ha avisado Méndez de Vigo en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión con sus homólogos de la UE.

Méndez de Vigo ha avisado que la propuesta "alternativa" del Gobierno catalán "no solamente inconstitucional sino un verdadero golpe de Estado" y ha instado al presidente catalán a aceptar la invitación del Gobierno para "hablar precisamente de ese proyecto, que en realidad es un referéndum de autodeterminación" en el Congreso de los Diputados para tener "un debate abierto y transparente allí, donde está residenciada la soberanía nacional"," "mejor que un monólogo en un local alquilado", en referencia a su conferencia de ayer en Madrid.

"No nos parece correcto que el presidente Puigdemont diga que quiera negociar solamente las fechas y las modalidades y que el referéndum es innegociable", ha dicho, y más "a través de una ley exprés que presenten pasar en 24 horas, que no conoce nadie salvo los secesionistas", vulnerando "su propio Estatuto" y "la Constitución". "Y lo digo desde Bruselas, sede de las instituciones donde respetamos el Estado de Derecho", ha criticado, recordando que el propio presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, ha defendido que "las Constituciones nacionales eran parte de la Constitución europea, donde respetamos los procedimientos".

Por ello, ha avisado al presidente catalán ha alertado de que "siguiendo por esa senda no solamente va a obtener el rechazo que obtiene de la mayoría de los españoles, sino también el rechazo de todos los europeos". "Nadie en las instituciones europeas puede estar de acuerdo con ese proyecto", ha asegurado, dejando claro que "ese camino que ha emprendido es un camino que no lleva absolutamente a ningún sitio".

"Y eso es algo que el señor Puigdemont pedimos que se lo explique a los catalanes", ha remachado, al tiempo que le ha pedido que "acepte esa invitación de debatir, dialogar, en el Congreso de los Diputados" y "escuche la opinión de todos", algo "muy importante en estos momentos".

"No hay que engañar a los ciudadanos catalanes. Eso es lo que le pedimos al Gobierno del Señor Puigdemont", ha zanjado.

Eso sí, Méndez de Vigo ha evitado aclarar si el Gobierno está dispuesto a recurrir al artículo 155 de la Constitución para impedir una eventual consulta catalana y si está preparado para evitar que ocurra y ha apelado a "la seriedad", "la concordia" y "también al buen sentido" y ha dejado claro que la manera de "resolver los problemas" es a través del diálogo.

"Esa oferta de diálogo, sin fecha de caducidad y dentro de la ley la seguimos manteniendo y seguimos confiando en ella, porque nos parece que esa es la manera de resolver los problemas", ha insistido.

"He dicho lo que he dicho", ha remachado, cuando se le ha insistido si el Ejecutivo español cuenta con los medios necesarios para impedir la consulta.

Méndez de Vigo ha insistido en que "es necesario que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña no sea el gobierno solo de los secesionistas sino de todos los catalanes, como el Gobierno de España es el gobierno de todos los españoles" con una ley de desconexión "unilateralmente, desoyendo los dictámenes del Consejo de Garantía Estatutarias, de los letrados del Parlamento, modificando el reglamento de la Cámara, para hacer un debate de tapadillo".

"Nuestros interlocutores son los catalanes, que respetan el Estado de Derecho, los procedimientos, que quieren vivir en paz, que quieren mantener o han mantenido cinco siglos de historia común", ha zanjado, insistiendo en que los catalanes "saben que tenemos muchas cosas que hacer conjuntamente" y que el Gobierno español "se preocupa por resolver sus problemas".

Al ser preguntado si tema que la victoria de Pedro Sánchez en las primarias tenga un impacto en el proceso soberanista y para la estabilidad de la labor del Gobierno, Méndez de Vigo ha insistido en que "el Partido socialista es un partido de gobierno, ha gobernado durante muchos años y sabe del valor de la estabilidad" y se ha mostrado "seguro" de que el PSOE "mantiene una posición idéntica a la del Gobierno en temas que afectan a la unidad y la soberanía nacional". "No nos cabe ninguna duda sobre eso", ha dicho, en línea con la posición que expresó ayer ya Rajoy.

"No le he llamado porque estoy aquí en Bruselas, el presidente del Gobierno no lo sé", ha admitido el portavoz del Gobierno, al ser preguntado si ya han mantenido un contacto con el líder socialista para felicitarle por su victoria en las primarias socialistas.

Méndez de Vigo ha reiterado la oferta de Rajoy en la sesión de investidura en torno a siete grandes pactos de Estados en educación, pensiones, sanidad, empleo, la lucha contra la violencia de género y regeneración democrática, asuntos "que de verdad preocupan y contribuyen a mejorar la vida de los españoles". "Esperamos también contar con el Partido Socialista y con el resto de los partidos en esa tarea", ha dicho.