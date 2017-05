Oposición cree que la comparecencia propia de Cifuentes llega "tarde y obligada" y PP, que ratifica su posición inicial

Etiquetas

Los portavoces de PSOE, Podemos y Ciudadanos (Cs) en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid han asegurado este mediodía que la comparecencia a petición propia de la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, en dicha comisión registrada este viernes por el Grupo Parlamentario del PP "llega tarde y obligada", algo que no comparte este último grupo, que considera que esta decisión "ratifica su posición inicial".

La diputada socialista Encarnación Moya ve "lógico" que Cifuentes explique a los madrileños por qué la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha redactado varios informes sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de varios contratos firmados en 2009 y 2011, entre otros miembros, por la entonces vicepresidenta de la Asamblea para conceder la gestión de la cafetería de la Asamblea al empresario y entonces presidente de CEIM Arturo Fernández.

"Lo que no es tan normal que lo haga exactamente un día después de que la comisión haya pedido su comparecencia, cuando el PP no se mostró demasiado entusiasta en que se realizara esa comparecencia. Entonces, creo que va a cumplir un deber, pero obligada por la petición de la oposición", ha añadido.

Moya no ha puesto objeciones a que junto a Cifuentes comparezcan otros antiguos miembros de las mesas de contrataciones, entre ellas el exdiputado regional socialista Francisco Cabaco, solicitadas ahora por el PP. "En todo caso me parece bien que venga a comparecer quien tenga que comparecer. En la comisión queremos saber qué ha ocurrido concretamente del tema de la Asamblea. No vamos a juzgar a nadie, sólo queremos saber lo que ha pasado, y estaremos encantados de que venga quien tenga que venir. Nos da lo mismo que sea de un partido u otro", ha dicho.

Sobre la posibilidad de habilitar el verano para que comparezcan las 11 personas pedidas por el PP, que no entrarían todas el día 9 de junio como estaba previsto por la oposición sólo para que declarara Cifuentes, la portavoz parlamentaria ha reconocido que si fuera así "necesitarían indudablemente el verano".

"Algo que tendremos que decidir en la mesa y junta de portavoces de la comisión de corrupción es ver si merece la pena porque llamar a todos los miembros de la mesa de contratación desde entonces es complicado. Y si se decide que se pospongan otros temas habrá que verlo también", ha dicho Moya, teniendo en cuenta que para el 9 de junio está prevista una sesión ordinaria de la comisión sobre el 'caso Aneri' y el 23 la comparecencia de la propia Cifuentes para hablar del Canal de Isabel II y el 'caso Lezo'.

ONGIL: "NO PUEDE MARCAR DESDE FUERA LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN"

Por su parte, el diputado de Podemos Miguel Ongil ha señalado que la comparecencia a petición propia de Cifuentes "llega demasiado tarde para ser creíble". "Por su propia voluntad toda la presión que estamos haciendo toda la oposición la ha obligado a venir y no tiene otra cosa que venir. Seguimos manteniendo que el espacio más importante de representación de Madrid es el Pleno de la Asamblea y tenemos el lunes una petición programada para que comparezca el Pleno. Si tiene esa buena voluntad debería aceptarlo", ha recordado.

Eso sí, Ongil ha subrayado que el Grupo del PP, con la solicitud de que declare Cifuentes y 10 personas, "no puede marcar desde fuera los trabajos de la comisión". "Hay que hablar con todos los grupos. Vamos a pedir el lunes una comparecencia extraordinaria (la mesa de la comisón) y será en ese ámbito que se decida cuándo tiene que venir Cifuentes", ha apuntado.

El parlamentario de Podemos ha aprovechado la ocasión para criticar que la comisión de corrupción se tenga que ceñir a hechos posteriores a 2007, y que los anteriores acaben en la comisión de la Deuda, en la que los comparecientes no tienen la obligación de presentarse. Y como ejemplo ha puesto el caso de las presuntas operaciones irregulares del Canal, que empezaron en 2001 "con el primer pelotazo de Gallardón, y Arturo Canalda, que a día de hoy sigue siendo presidente de la Cámara de Cuentas a pesar de todo lo que ha salido". Considera que todo el 'caso Lezo' debería llevarlo una misma comisión.

ZAFRA: "PARECÍA VALIENTE Y AHORA SE HACE LA VÍCTIMA"

Por otra parte, el portavoz de Cs en la comisión, César Zafra, ha afirmado que le "alegra" que la presidenta regional quiera comparecer ahora a petición propia pero le "apena" que llegue dos días después de que dicha petición la hubieran registrado en la Asamblea, "no sin la crítica del PP diciendo que no era necesaria y que era oportunista".

"Creo que en esta ocasión Cifuentes, que normalmente parece una persona valiente, se está haciendo la víctima. No entiendo que un día diga que es oportunismo político y al día después, por todos los titulares que hemos visto, decida comparecer a petición propia. Tenía que haberse sumado desde el minuto uno y no haberlo rechazado, como lo hizo en su momento. Que lo haga ahora nos parece bien, pero eso sí que es oportunismo político", ha recalcado.

Zafra también ha criticado al Grupo Popular por no haber planteado la comparecencia de 11 personas por este caso cuando se reunió ayer la Mesa de la comisión para hablar de la comparecencia extraordinaria de Cifuentes. "Es absurdo que de repente, dos días después, el PP quiere abrir un caso entero. Haberlo pensado antes. Lo que no puede ser que de un día para otro ellos quieran capitalizar o no sé muy bien que quieren hacer con la comisión de investigación. Teniendo en cuenta que llevamos dos años con esta comisión y todo el mundo sabe cómo funciona", ha apostillado.

SERRANO: "LA FECHA NO LA PONDRÁ CIFUENTES O AGUADO"

Por último, el portavoz del PP en la comisión, Alfonso Serrano, ha asegurado que ayer mismo su Grupo dijo que "en ningún momento se iban a oponer la comparecencia de Cifuentes y lo que ha hecho la presidenta ha sido ratificar esa posición, ponerse a disposición de la Asamblea para que comparezca cuando sea posible y explique todos los extremos"-

Respecto a la fecha de dicha declaración, Serrano ha respondido que no la pondrá ni Cifuentes ni el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento regional, Ignacio Aguado, "que se arroga responsabilidades que no le son propias", tras adelantar ayer que la comparecencia de Cifuentes sería el día 2.

"Eso lo decidirá quien tiene que decidirlo, que es la Mesa de la Asamblea. Nosotros tenemos que congratularnos de ese gesto de la presidenta y ratificar lo que hemos dicho en todo momento, que es ahondar en esa disponibilidad", ha sostenido.

Además, el diputado del PP se ha mostrado convencido de que el resto de los grupos no se opondrá a los 11 comparecientes, "que son testimonios que serán muy útiles para clarificar otros aspectos de los que haya dudas".

"Serán la mesa y portavoces de la comisión los que decidan si declararán en una misma sesión o si una fecha será suficiente o no. Hay que escuchar más voces y creo que el resto de los grupos, al igual que el PP no se niega nunca a ninguna comparecencia, no se negarán que junto a la voz de Cifuentes, una miembro más entonces de la mesa de la contratación, se oiga a otras personas que tuvieron también responsabilidad", ha concluido.