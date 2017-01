PRESIDENTES. GARCIA-PAGE: “HEMOS QUERIDO ABRIR PUERTAS Y NOS HEMOS IDO SIN DAR PORTAZOS”

Etiquetas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se congratuló hoy el resultado de la Conferencia de Presidentes porque “hemos querido abrir puertas y nos hemos querido ir sin dar ningún portazo”. Destacó la “necesidad de hablar cuando no se tienen mayorías absolutas” y de que la financiación de los servicios sea acorde con lo que cuestan a cada comunidad.Así se expresó en la rueda de prensa que ofreció tras la sexta Conferencia de Presidentes, que ha reunido este martes a casi todos los presidentes regionales en el Senado con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. “El esfuerzo merece la pena”, señalóGarcía-Page, que indicó que “hemos conseguido logros de fondo importantes”, de manera que se han fijado “coordenadas” para abordar una solución a la financiación autonómica que se hará mediante un grupo técnico que ofrecerá propuestas. “Celebro y mucho que sea la hora de hablar del coste de los servicios públicos”, añadió.Bajo su punto de vista, estos servicios deberían darse “en igualdad de condiciones”, por lo que reclama una financiación que se ajuste a lo que le cuesta a cada comunidad autónoma, y expuso el ejemplo de que un “infarto” debe ser atendido de igual manera “en Madrid, Sabadell o en Huelva”.En este sentido, reconoció que “el Gobierno ha entendido mejor las ideas que en las reuniones preparatorias”, por lo que se mostró optimista de cara a alcanzar un acuerdo. Por tanto, “me voy contento”, explicó. “Es importante que se inicie el camino y que se inicie con la mejor de las voluntades”.AFEA LA AUSENCIA DE CATALUÑA Y PAÍS VASCOEl presidente de Castilla-La Mancha aprovechó su intervención para lamentar la ausencia del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y del lehendakari, Íñigo Urkullu. “Es un derecho estar y no estar, pero desde el punto de vista democrático es una obligación estar”. De hecho, reclamó que en este tipo de cónclaves haya un “pleno” en asistencia, dado que los acuerdos afectan a todas las regiones.Por último, puso de relieve que “habrá nuevo sistema de financiación si hay un alto consenso” entre todas las autonomías, un mecanismo que “rompe la biteralidad” para que la fórmula sea pactada entre “todas” las comunidades , “hayan estado o no en la Conferencia”, añadió.