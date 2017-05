PSOE-A reta a Moreno a apoyar en el Senado enmiendas para destinar más a infraestructuras como Algeciras-Bobadilla

Etiquetas

El senador socialista Francisco Menacho ha apuntado este viernes que el trámite de enmiendas en el Senado al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 presentado por el Gobierno central va a constituir "una oportunidad" para que el presidente del PP-A y también senador, Juanma Moreno, diga "si está a favor de que haya un desarrollo para Andalucía dedicando más dinero para infraestructuras" como la conexión Algeciras-Bobadilla, para la que el Grupo Socialista va a volver a solicitar vía enmienda en la Cámara Alta una inversión global de 250 millones de euros.

Así lo ha indicado Menacho en una rueda de prensa en Cádiz en la que ha criticado el rechazo, esta semana en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, de las enmiendas presentadas por el PSOE a los PGE, que los socialistas andaluces van a volver a presentar en el Senado, según ha confirmado.

Con dichas enmiendas, y además de la citada inversión para la Algeciras-Bobadilla, los socialistas reclaman que "se adelante" la conexión ferroviaria para Almería y Granada, así como que se destinen 330 millones para que la autovía de Vejer de la Frontera a Algeciras (Cádiz) y el Nudo de Tres Caminos, "sean una realidad".

Menacho ha insistido en que Juanma Moreno, "como senador", tendrá ahora "la oportunidad de decir si está a favor de que haya un desarrollo para Andalucía dedicando más dinero para las infraestructuras", o bien volverá a optar, "como viene haciendo últimamente", por "mirar para otro lado", opción esta última con la que "quedará muy bien con sus compañeros allí, pero fatal con Andalucía, porque no se preocupa por sus necesidades", según ha comentado el representante socialista.

El senador del PSOE ha recordado que, cuando se presentaron, su partido ya avisó de que los PGE de 2017 "daban la espalda a Andalucía", y con el trámite de enmiendas han intentado que "pudieran resarcirse" algunos de los "daños" de dichas cuentas a Andalucía.

Ha subrayado además que en este tiempo, desde que se presentaron las cuentas estatales, "los ciudadanos han salido a la calle" en manifestaciones en puntos de Andalucía como Algeciras, Granada, Málaga o Almería, "pidiendo que se modifiquen" los Presupuestos "porque eran totalmente dañinos para nuestra tierra", pero pese a ello en la Comisión de Presupuestos del Congreso "se han rechazado todas las enmiendas" socialistas a los mismos.

Menacho ha insistido en que los PGE "dejan de lado otra vez las conexiones ferroviarias con Almería y Granada, y sobre todo al puerto más importante de España, el de Algeciras", y al respecto se ha centrado en el caso de la conexión Algeciras-Bobadilla, para la que el propio Gobierno, según ha subrayado el senador socialista, "dice que hacen falta 1.280 millones de euros para terminarla".

Sin embargo, en los PGE de 2017 aparecen para dicha línea "20,2 millones" de euros; y prevén "31,8 millones para 2018; 50 millones para 2019 y 46 para 2020; en total, 148 millones" en este periodo de tiempo, hasta 2020, que es cuando "la directiva europea dice que tiene que estar terminado este ramal" que se enmarca en el Corredor Mediterráneo, según ha remarcado Menacho, que por eso ha advertido de que "no vale decir que se retrasan los plazos" de conclusión de esta obra.

Menacho ha criticado que desde el Gobierno del PP "vuelven a intentar engañar a los ciudadanos diciendo que apuestan por Andalucía cuando la verdad es que le dan la espalda totalmente", y en ese sentido ha reclamado que "trabajen menos por Andalucía en los discursos", porque "lo que tienen que hacer es apoyarla" realmente. Ha apostillado además que "el problema no es que no haya dinero, sino que se está invirtiendo en otras líneas y puertos".

UNOS PGE QUE "NO AYUDAN" A LOS AYUNTAMIENTOS

Menacho ha criticado que los Presupuestos "no ayudan" a los ayuntamientos, que "son la administración más cercana al ciudadano", porque representan "una bajada del 1,6 por ciento de la Participación de Ingresos del Estado" para los consistorios, de forma que "los ayuntamientos van a recibir 259 millones menos". Al hilo, ha lamentado que, dos años después de las últimas elecciones municipales, se constata que "los ayuntamientos han ido perdiendo facultades legislativas y dinero" por culpa, a su juicio, del Gobierno del PP.

Frente a ello, el socialista ha destacado la "apuesta por el municipalismo" del Gobierno andaluz de la Junta a través del fondo de cooperación municipal, donde se ha dado "un aumento de un nueve por ciento".

EMPLEO PÚBLICO

Finalmente, Menacho también ha manifestado que estos Presupuestos van también "contra el empleo", denegando un plan especial de empleo para Andalucía, como sí se concede a Canarias, y además el artículo 19.2 de los Presupuestos "dice que ninguna persona podrá tener un contrato de más de tres años" en el sector público, lo que "afecta a todos los laborales e interinos".

El socialista ha explicado que desde su grupo han intentado en el Congreso "llegar a un acuerdo" para una enmienda transaccional para que dicho artículo "no afectara a aquellos sectores que llevan dos, tres años, pero porque no se convocan plazas para que dejen de ser interinos o laborales", por ejemplo en los sectores de educación o salud.

El senador ha advertido de que esa norma puede hacer que, aquellos trabajadores que lleven tres años porque no se convocan oposiciones tengan que irse "a la calle", y al respecto ha explicado que "los interinos han anunciado movilizaciones", y los socialistas intentarán en el Senado "otra vez presentar una enmienda para que no les afecte" esa cláusula "a aquellas personas para las que no les convocan oposiciones".