El Senado recibe mañana los Presupuestos y finiquitará su tramitación en un mes

El Senado recibirá este martes el texto del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 tras su aprobación en el Congreso, y repetirá la misma tramitación que en la Cámara Baja, con la previsión de que el proceso quede finiquitado menos de un mes después, la última semana de junio, gracias a la cómoda mayoría absoluta de la que dispone el PP en el Senado y a la intención del Ejecutivo de que no se introduzcan nuevas enmiendas a los presupuestos.

El Gobierno pretende que el texto no incorpore ningún cambio en el Senado, donde pasará la tramitación sin problemas por la holgada mayoría que ostenta el PP, con el fin de evitar que el proyecto presupuestario tenga que ser ratificado posteriormente en el Congreso ante la votación tan ajustada que se produciría en caso de llevarse a cabo.

El Pleno del Congreso aprobó el pasado miércoles los primeros Presupuestos del Gobierno en minoría de Mariano Rajoy, tras sumar el apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias -cuyo diputado fue en coalición con el PSOE el 26J- y los aliados electorales del PP, UPN y Foro Asturias, sumando un total de 176 diputados que respaldaron la aprobación de los distintos títulos del articulado del proyecto de ley y las cuentas de todos los ministerios.

De esta forma, los Presupuestos pasan al Senado con unas 150 enmiendas nuevas y tras el rechazo de alrededor de 4.000 iniciativas de PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, ERC y Compromís.

La entrada y publicación del proyecto de Presupuestos en el Senado y la designación de la Ponencia están programadas para este martes, según el calendario de tramitación publicado por la Cámara Alta.

COMPARECENCIAS.

En concreto, la tramitación en el Senado comenzará con las comparecencias de 36 altos cargos públicos este mismo martes por la tarde, que se sucederán el miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de junio. La ronda de comparecencias la abrirá el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, este martes a las 16.00 horas, al que le sucederá el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García, a las 18.05 horas.

El miércoles comenzarán las comparecencias el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, a las 9.00 horas, y la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, a las 9.45 horas, tras las que se sucederán las de la secretaria general de Transportes, Carmen Librero, a las 10.30 horas; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, a las 11.15 horas; la secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, a las 12.00 horas; la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, a las 12.45 horas, y el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, a las 13.30 horas.

Para la tarde del miércoles están previstas las comparecencias del secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, a las 15.30 horas; el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, a las 16.15 horas; la secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, a las 17.00 horas; el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, a las 17.45 horas; el secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo, a las 18.30 horas; la secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Begoña Cristeto, a las 19.15 horas, y el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, a las 20.00 horas.

Ya el jueves, arrancarán las comparecencias el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, a las 9.00 horas; la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, a las 9.45 horas; el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, a las 10.30 horas; el secretario general de Sanidad y Consumo, José Javier Castrodeza, a las 11.15 horas; el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, a las 12.00 horas; el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, a las 12.45 horas; y el secretario general de Infraestructuras y presidente de la SEITT, Manuel Niño, a las 13.30 horas.

El jueves por la tarde, informarán sobre el proyecto de Presupuestos el presidente de ADIF, Juan Bravo, a las 15.30 horas; el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, a las 16.15 horas; el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, a las 17.00 horas; el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, a las 17.45 horas, el director general de la Policía, Germán López, a las 18.30 horas, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, a las 19.15 horas.

Por último, el viernes comparecerán el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, a las 9.00 horas; el secretario de Estado parra la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle, a las 9.45 horas; la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Pastora, a las 10.30 horas; el secretario general de Pesca, Alberto Manuel López-Asenjo, a las 11.15 horas; la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, a las 12.00 horas; el secretario general de agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, a las 12.45 horas; y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón, a las 13.30 horas.

EL RESTO DE LA TRAMITACIÓN.

Asimismo, el plazo de presentación de propuestas de veto generales y a las secciones del proyecto de Presupuestos está previsto hasta las 12.00 horas de este viernes 9 de junio, mientras que el plazo de presentación de enmiendas se prolonga hasta las 18.00 horas del lunes 12 de junio.

Así, el debate en Pleno de las propuestas de veto generales y a las secciones tendrá lugar en la sesión plenaria que comenzará el martes 13 de junio, de forma que la reunión de la Ponencia y el dictamen de la Comisión están previstos para la semana del 19 de junio.

Los senadores tendrán como plazo para presentar los votos particulares hasta las 12.00 horas del viernes 23 de junio, y la tramitación en el Pleno de la Cámara Alta se producirá en la sesión plenaria del lunes 26 de junio.

SIN ENMIENDAS EN EL SENADO.

De esta forma, el proyecto de Ley será debatido y votado la última semana de junio y, si no se introducen enmiendas en las cuentas, quedará aprobado de manera que no será necesario que vuelva al Congreso. Esta es precisamente la intención del Gobierno, que el texto no incorpore ningún cambio para evitar que el proyecto presupuestario tenga que ser ratificado posteriormente en la Cámara Baja.

Cualquier modificación que se introduzca en el Senado, donde el PP cuenta con una cómoda mayoría absoluta, debería ser ratificada después por el Congreso, y se volvería a repetir la votación tan ajustada de esta semana, ya que el PP cuenta con una mayoría de 176 votos, frente a los 174 votos en contra del proyecto presupuestario.