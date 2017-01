YAKOVLEV. NAVARRO (PSOE) REMARCA QUE LA COMPARECENCIA EN COMISIÓN DE COSPEDAL NO CIERRA LA PUERTA A LA SOLICITUD DE PLENO EXTROARDINARIO

Etiquetas

- Dice que el PSOE verá si las familias están “satisfechas” tras la comparecencia de Cospedal para “insistir” en que dé más explicaciones. La diputada del PSOE y vicepresidenta segunda del Congreso, Micaela Navarro, afirmó este miércoles que el Grupo Parlamentario Socialista va “a esperar” a ver si las respuestas de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la Comisión de Defensa satisfacen a las familias de las víctimas del Yak-42. De no ser así, avisó de que el Grupo Parlamentario Socialista “seguirá insistiendo” para que se esclarezca la verdad. No obstante, remarcó que la comparecencia en comisión no cierra la puerta a la solicitud de Pleno extraordinario reclamado por su partido.A su entrada en la reunión de la Mesa del Congreso, Navarro se refirió de esta forma a la comparecencia prevista para el próximo lunes a las 16.00 horas de la titular de Defensa en la comisión parlamentaria correspondiente para dar explicaciones sobre el informe que el Consejo de Estado elevó sobre el accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares en mayo de 2003.“Vamos a esperar, sobre todo y especialmente, a ver las respuestas y ver también en qué grado esas familias se dan por satisfechas. Si no, el Grupo Parlamentario Socialista seguirá insistiendo, defendiendo aquello por lo que luchan las familias”, expresó.Según dijo, su partido no está “luchando contra la ministra de Defensa o el Gobierno”. “Estamos luchando para que se esclarezca la verdad”, señaló, antes de incidir en que lo importante es que “se dé respuesta a unas familias que están demandando la verdad desde hace 13 años”. “Creo que de lo que se trata es de eso y no de ver quién gana la batalla, esto no puede ser una lucha de si el Grupo Socialista se ha propuesto en el Pleno o en la comisión”, dijo refiriéndose a que su partido ha propuesto que la ministra comparezca en un Pleno extraordinario para informar sobre esta cuestión.A su juicio, lo importante es que el Gobierno dé las respuestas que las familias demandan y “si las familias están conformes y se sienten satisfechas con las respuestas que deciden el lunes, pues para nosotros ese es nuestro objetivo”. No obstante, dijo que esta comparecencia en comisión “no significa que no pueda haber un Pleno”. “De hecho, ahora vamos precisamente a la reunión de la Mesa en la que vamos a ver si hay una Diputación Permanente y si determina que pueda haber un Pleno. No está la puerta cerrada a nada”, dijio, al tiempo que agregó que se alegra de la comparecencia y de que se haya hecho con “prontitud”.Sobre si Federico Trillo, ministro de Defensa entonces, debería volver a su cargo en el Consejo de Estado, dijo que no cree que tenga que renunciar “a algo que ganó por oposición”. “Creo que debió renunciar en aquel momento y ha tenido muchos momentos después para renunciar”, declaró, para a renglón seguido indicar que Trillo “ha vivido mucho tiempo sabiendo que habían mentido a las familias”.