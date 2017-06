El Nobel de Química en 2006: "La ciencia es barata, lo caro es no apoyarla por parte de los organismos públicos"

Etiquetas

El Premio Nobel de Química 2006, Roger Kornberg, ha destacado la importancia de la investigación científica y ha recordado que su aplicación práctica puede "tomar mucho tiempo" pero a la larga es "muy beneficiosa". "La ciencia es barata", ha defendido el Premio Nobel, que considera que "lo caro es no apoyarla por parte de los organismos públicos".

Kornberg, quien forma parte del jurado en Investigación Básica de los Premios Rey Jaime I 2017, ha hecho estas declaraciones en una charla impartida en EDEM Escuela de Empresarios, según ha informado la institución académica en un comunicado.

En su intervención, Kornberg ha indicado que el desarrollo comercial de un avance científico "no es obvio" y "puede pasar mucho tiempo hasta que se produce", hasta 20 años desde el inicio hasta el fin, un plazo muy distinto a otros ámbitos como el de la empresa privada.

"La ciencia es barata", ha afirmado el Premio Nobel de Química en 2006, a la vez que ha resaltado que lo "caro" es no apoyarla por parte de los organismos públicos. "El precio del fracaso en este sentido es enorme", ha subrayado.

LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS "SON SEGUROS"

Kornberg, que ha respondido a numerosas preguntas del público asistente, ha asegurado que los alimentos genéticamente modificados, llamados comúnmente transgénicos, son "alimentos seguros". "Hay que acabar con el mito de que son peligrosos", ha remarcado a la vez que ha recordado, como ejemplo, que la modificación genética del apio ha permitido evitar el uso de pesticidas cancerígenos para su cultivo.

En el caso de las modificaciones del genoma humano, Kornberg ha señalado que "resolverán" problemas existentes en Medicina. "Todavía no se están aplicando para uso humano, porque no se tiene la seguridad que estas modificaciones no creen efectos o errores secundarios y por ello las agencias de control son muy cautelosas", ha comentado.

En el acto también han participado Hortensia Roig, la secretaria general de EDEM, Javier Quesada, presidente ejecutivo de la Fundación Premios Rey Jaime I, y Lucía Egea, directora del Centro Universitario de EDEM. Además de Kornberg, ya han protagonizado encuentros en EDEM otros galardonados como Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 2015; Eric Maskin, Premio Nobel de Economía 2007; Finn Erling Kydland, Premio Nobel de Economía 2004; y Christopher Pissarides, Premio Nobel de Economía 2010.

ROGER KORNBERG

Nacido en Abril de 1947 en St. Louis (Missouri), se licenció en Ciencias Químicas por la Universidad de Harvard y se doctoró - también en Química - por la Universidad de Stanford. Kornberg obtuvo el Premio Nobel de Química 2006 por sus estudios sobre un proceso clave de la vida: la transcripción de los genes en eucariotas, es decir, cómo las células producen las proteínas.

Con este trabajo, el científico profundizó una investigación en la que también había trabajado su padre, Arthur Kornberg, quien en 1959 recibió el Nobel de Medicina, junto a Severo Ochoa.