PSOE y Ciudadanos se suman a la reprobación del consejero de Sanidad planteada por Podemos

Etiquetas

PSOE y Ciudadanos se sumarán previsiblemente este jueves a la reprobación de la actuación política del consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, planteada por Podemos, por la que se exige su dimisión o cese inmediato.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, ha explicado que, más allá de los últimos acontecimientos y la última "ocurrencia" del consejero sobre los abanicos, el motivo de la reprobación es que el consejero "carece de una planificación y de un proyecto" y "mantiene el modelo de gestión de la sanidad pública a golpe de ocurrencia y de improvisación".

Asimismo, ha señalado que "no ha hecho más que reabrir los conflictos con los profesionales de la sanidad que estaban latentes y ha mantenido la sensación de desconfianza permanente por parte de los profesionales de la sanidad que existía hacia los anteriores consejeros de sanidad".

Por otro lado, le ha acusado de mantener un sistema sanitario "plagado de irregularidades y de falta de control mientras sigue alimentando el modelo iniciado por los anteriores consejeros de sanidad y por los anteriores presidentes de la región que beneficia a las empresas privadas en detrimento de las arcar públicas".

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha indicado que su grupo parlamentario suele decidir el sentido del voto la víspera de los plenos y que en este caso será también así, pero ha adelantado que la dirección del grupo trasladará al resto de la formación "la propuesta de que se vote favorablemente esa reprobación".

Gabilondo ha recordado que los socialistas registraron en mayo de 2016 una iniciativa para reprobar al consejero de Sanidad por los nombramientos de los gerentes, aunque nunca se activó, al tiempo que ha considerado que la reprobación de Podemos "tiene sentido", aunque ha resaltado que "lo fundamental son las políticas de sanidad que se hacen en la Comunidad de Madrid y que la responsabilidad de esas políticas es del Gobierno de Cifuentes como presidenta", unas políticas que "no son adecuadas".

"Por eso, nuestra descalificación no es una descalificación personal, ni tenemos nada contra personas ni creemos que el problema se reduzca a un problema de personas, algo así como pensando que cambiando al consejero por fin la política de sanidad va a ser extraordinaria", ha agregado.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha anunciado que su grupo parlamentario votará sí a la reprobación, que espera suponga "un acicate para el consejero, para que se ponga las pilas y para que entienda que la sanidad pública madrileña tenga que estar bien defendida, con un perfil profesional e institucional que esté a la altura".

"No podemos tener un consejero que no esté a la altura, no podemos tener un consejero que esté permanente en la improvisación, en el chascarrillo, en la gracieta", como "la tontería de los abanicos de papel, que no es la primera ni la última vez que lo hará", ha manifestado.

"Necesitamos un consejero que se tome en serio la sanidad pública, que ponga encima de la mesa planes, estrategias, que diseñe una estrategia de inversiones y de acción para abordar casos, por ejemplo, como el que tiene que ver con una plaga de cucarachas en un hospital público madrileño", ha considerado Aguado, en alusión al cierre de varios quirófanos del Gregorio Marañón.

Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha defendido la gestión del consejero de sanidad y ha afirmado que los grupos de la oposición están hablando de "artificios, frases y anécdotas más que ir al fondo".

En este sentido, ha hecho hincapié en las convocatorias de empleo público para aumentar el personal en centros de salud y hospitales y la conversión de 5.000 eventuales en interinos, al tiempo que ha afirmado que la lista de espera en la Comunidad de Madrid es mejor que en el resto de las Comunidades Autónomas y en que la sanidad madrileña está por encima de la de Berlín, Londres y París, entre otras, salvo Estocolmo, según la UE, y que "miles de ciudadanos de otras comunidades vienen a Madrid a ser atendidos".