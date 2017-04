¿Es Netflix una amenaza real para la televisión tradicional en España?

Etiquetas

Netflix cambió de forma radical la forma en la que los espectadores afrontan uno de los mayores placeres de la vida: ver la televisión en el sofá de casa. Hasta su aparición en nuestro país en octubre de 2015, el espectador debía ceñirse a los horarios marcados por la cadena. Ahora, es el espectador el que decide cuando ver su serie preferida. Netflix ya tiene más de 93 millones de suscriptores repartidos en 190 países. ¿Pero cuál es su realidad en España?

En la última década, la televisión de pago en España se ha multiplicado por dos y ha pasado de tres a seis millones de usuarios, según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Movistar domina el panorama actual con la mitad del pastel, pero Orange y Vodafone van ganando terreno desde la incorporación de Netflix a su parrilla.

Tiene 200.000 usuarios reales. ¿Y 'camuflados'?

El servicio de vídeo bajo demanda, Netflix, está presente en el 12% de las casas con conexión a Internet en España. ¿Es un dato significativo? Aún tiene camino por recorrer, pero la realidad es que ya supera los 200.000 usuarios en España (1,8% de la población). Un dato nada desdeñable, ya que el 'prime time' de las cadenas de pago en todo el mundo reúnen entre 40.000 y 100.000 espectadores.

Pero es que además, cada usuario dispone de cuatro perfiles diferentes. Esto quiere decir que cuatro personas pueden disfrutar de los contenidos de Netflix con el pago de una sola cuenta. Esto se traduce de forma sencilla: los 200.000 usuarios crecen de forma exponencial hasta los ¿500.000?, ¿600.000?...

Sus suscriptores son los más fieles

Su punto fuerte a la hora de competir con la televisión tradicional es que su público es el más fiel, según las estadísticas: el 70% de los usuarios nunca se ha dado de baja del servicio. El que paga es para sacarle rendimiento de verdad. Y lo hace sin publicidad. Los estudios más recientes estiman que los usuarios se ahorran 130 horas de publicidad al año respecto a la televisión

Según el último estudio de comScore, los usuarios se conectan a Netflix durante una media de 19 días por mes, durante 2,2 horas al día. Además, lo hacen en los horarios españoles deprime time. Todo una afrenta para la televisión tradicional.

Y para seguir ganando adeptos, el planteamiento de Netflix va evolucionando y si bien ha conquistado a los suscriptores con series internacionales de reconocimiento como 'House of Cards' u 'Orange is The New Black', el 28 de abril presentará en España la primera serie producida en nuestro país como es 'Las chicas del cable'.

Sus beneficios se multiplican por seis en el mundo

La plataforma de distribución de contenido audiovisual por Internet ha invertido en 2017 más de 6.000 millones de euros en la producción de más de 1.000 horas de contenido propio. Sin embargo, su crecimiento se ha visto frenado y no han cumplido con las expectativas esperadas.

En el primer trimestre de 2017, Netflix alcanzó una cifra de 98,75 millones de usuarios en todo el mundo, frente a los 93,80 millones al acabar 2016, con el objetivo de alcanzar los 101,95 millones en el segundo trimestre de 2017. La suscripción premium por contenidos 4K sí está creciendo, aunque de forma moderada.

El objetivo de Netflix era el de atraer a 1,5 millones de suscriptores en Estados Unidos y 3,7 millones en el mercado internacional, pero solo ha alcanzado 1,42 millones y 3,53 millones respectivamente. Esto supone un 22% menos que en el mismo tramo de 2016.

A pesar de ello, el crecimiento económico sí que parece no tener freno. En el primer trimestre de 2017 ha multiplicado por seis el beneficio en todo el mundo. La facturación de Netflix entre enero y marzo alcanzó un total de 2.464 millones de euros.

Netflix le gana la partida a otros competidores como HBO en la posibilidad de descargar algunos contenidos para disfrutar de ellos sin conexión, algo que también ofrece Movistar+. Por el momento, no va a entrar en el nuevo mercado de emisiones deportivas por streaming, batalla a la que se ha sumado recientemente Amazon Prime Vídeo, que emitirá partidos de NFL los jueves por la noche.