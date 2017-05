Lo que no sabías del primer capítulo de 'La casa de papel'... y tienes que saber

Etiquetas

‘La casa de papel’ arrasó con su primer capítulo el pasado martes, congregando a casi 4,1 millones de espectadores (25,1%). Es el mejor estreno de una serie en España en los dos últimos años

La serie de Antena 3 aventajó en más de 8 puntos a su más directo rival, arrasando entre el público joven con una cuota de pantalla del 34,8%. Además, en menos de una semana, ‘La casa de papel’ roza los 300.000 visionados en diferido.

¿Qué tiene esta serie? 'La casa de papel' nació de una idea loca que estaba guardada en un cajón porque nadie se atrevía a hacerlo. El director del primer capítulo, Jesús Colmenar, desveló en 'Tercer grado' que la idea de "ir a la Fábrica de Moneda Papel y Timbre y simular un atraco para hacer nuestro propio dinero" era una idea que había rondado más de una vez por nuestras cabezas "pero no nos atrevíamos a hacer".

Aseguró que "después del último capítulo de 'Vis a Vis' el reto era mayúsculo. Era nuestra obsesión hacer algo diferente. Álex Pina es el que tuvo la idea, que todos tachábamos de locura. Al acabar 'Vis a Vis' nos lo preguntamos. ¿Lo hacemos? ¿nos atrevemos? Ha sido un viaje complicadísimo y un sufrimiento hacerlo realidad y con un esfuerzo descomunal porque una cosa es plantearlo y otra hacerlo creíble". Y se atrevieron...

Nervios de los protagonistas por el primer capítulo

Al programa acudió Itziar Ituño. Da vida a Raquel, la inspectorea obsesionada con el atraco. "He visto el primer capítulo agarrada a la silla porque no sabes lo que te vas a encontrar ni lo que has hecho. Te has leído el guión y el primer capítulo me enganchó a la primera pero de lo que lees a cómo se cuenta puede variar y me he quedado planchada".

Los espectadores la recuerdan por 'Cuéntame' e hizo un casting para 'El Guardián invisible'. Ahí fue donde la plantearon grabar una serie en Madrid "y me lo pensé dos veces. No había venido a trabajar a Madrid casi nada y te entra un abismo en el estómago, pero me aventuré".

Álvaro Morte también estuvo en plató. Es el profesor, el autor emocional e intelectual del atraco del siglo. "Yo llevo días sin dormir. Estaba deseando ver el primer capítulo".

Los actores no saben como acaba todo

"Me gusta saber la historia entera y no sé aún cómo termina, nos dan la información con cuentagotas", cuenta Itziar, que desvela que ella sólo se ha podido leer hasta el capítulo ocho.

¿Qué harían los actores con 2.400 millones?

Durante el programa preguntan a Álvaro lo que haría si de verdad robara 2.400 millones. Y lo tiene claro. Produciría 'La casa de papel 2'. "Ayudaría a todos los que lo están pasando mal como los refugiados, tendría una orquesta para mi todos los días...". Itziar repartiría una gran parte pero otra "me la quedaría y haría uno de esos viajes de los multimillonarios. Me haría una marcianada de esas como ir al espacio y luego me haría mi propia banda de rock".

El resto de los actores también lo tienen claro: Los transformarían en pesetas para saber cuánto dinero es, contratarían al mejor cirujano plástico para cambiarse la cara y el nombre e irse a empezar todo de nuevo, viajarían sin parar, recorrerían el mundo entero, invertirían en propiedades, se comprarían motos, una casa en la Costa Brava, ficharían a Messi para el Valencia por 200 millones, quitarían hipotecas a su madre... y todos se acordarían de los más necesitados.

No está basada en casos reales

Colmenar aclara que la serie no está basada en ningún caso de atraco real. "Hemos estudiado de qué forma real se podría entrar en la Fábrica y hemos hablado con la policía y hemos intentado saber las medidas de seguridad reales, hasta donde nos han dejado". También aclara que la idea del guión se mueve más en referencias cinematográficas que en la realidad.

En las tripas del rodaje

Uno de los quebraderos de cabreza, más allá del lugar de grabación, fue el famoso Ibiza rojo que aparece al principio cuando el profesor está fichando a Tokio. "Es un Ibiza del 82 y encontrarlo con elevalunas eléctrico fue complicadísimo".

Durante el tiroteo que tiene lugar en las puertas de la supuesta casa de Moneda y Timbre hay truco. No se disparan balas y los actores ensayan el retroceso. El disparo es digital. Otro 'truco': Cuando uno de los atracadores es herido y Tokio tira de él para meterle de nuevo dentro ella no tiene tanta fuerza... él llevaba un arnés en la espalda.

Y aunque el atraco es a la casa donde se hace el dinero, la escena del atraco está en realidad rodada en la fachada del CSIC porque la verdadera casa está en una calle de difícil acceso.

Por último en el programa 'Tercer grado' desvelan que la secuencia de los billetes volando en el aire se rueda con ventiladores, una maleta abierta. La magia del peso del dinero hizo el resto.

Así fue la primera lectura de guión

Era el 11 de enero y se reunía el equipo por primera vez para leer el capítulo 1. Úrsula Corberó dio vida a Tokio y la edad de su personaje no le cuadró demasiado... era más mayor que ella. Miguel Herran tenía el brazo escayolado cuando empezaron a leer, de ahí que en el primer capítulo aparezca con una muñequera negra. Fue también ese día cuando se forjó la peculiar risa de Denver.

En el segundo capítulo...

En el capítulo de hoy los rehenes, por orden de Berlín, empiezan a cavar un túnel y descubren explosivos suficientes como para derrumbar el edificio Tras el fallo en el plan, la situación comienza a tensarse entre ladrones y rehenes… y la policía aguarda fuera a la espera de asestarles el golpe definitivo