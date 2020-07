Pablo Motos recibía este miércoles en el plató de ‘El Hormiguero’ a Ágatha Ruiz de la Prada, que visitaba el programa para hablar de cómo ha vivo el confinamiento y su nuevo estado sentimental. La diseñadora aseguraba que, al principio del estado de alarma, no sabía cómo ayudar y que incluso recibía sugerencias: “A los dos días ya me estaba llamando todo el mundo diciéndome ‘haz mascarillas”. En una entrevista distendida, Ágatha confesaba que pensó que “lo importante era separarse y dejar trabajar a los médicos y sanitarios”.

“Imagínate que hago una mascarilla con la tela que no es y alguien se pone malo”, aseguraba la invitada. Así mostraba los primeros miedos que experimentó al principio de la pandemia. Según contaba, se siente afortunada de haber podido colaborar con los perjudicados por la crisis del Covid-19. “He tenido la suerte de que una cadena de gran distribución me llamó para hacer mascarillas solidarias súper baratas. Por 3,99 euros te compras dos mascarillas”, aseguraba. Además, se mostraba muy contenta porque está yendo muy bien la venta de sus mascarillas: “Como con las mascarillas no he tenido tanto éxitos”.

Según Ágatha Ruiz de la Prada, muchos la han nombrado “la triunfadora del confinamiento”. Pero no solo la venta de sus mascarillas ocupaba la atención de la entrevista. También su nuevo novio, Luis Gasset, interesaba a Motos. La invitada calificaba como “mágico” el momento en el que se enamoró “a primera vista” de su nueva pareja. Precisamente, un día después de conocerse, Gasset acababa en un hospital “a punto de morir” por culpa del coronavirus. “Eso me pareció tan romántico, el estar en peligro de muerte…”, comentaba la invitada. Afortunadamente, su pareja “está mejorando” a pesar de haber estado “muy grave”. “Yo había estado cerca de él y de mucha gente. He tenido suerte y no me ha pasado nada”, afirmaba la diseñadora.

Pero al margen del amor, el confinamiento también le ha afectado a nivel empresarial. “Pensé ‘esto se va al carajo y se ha acabado’. Yo pagaba 32 sueldos directos y no me daba tanto miedo por mis 32 sueldos como por los fabricantes”, confesaba a Pablo Motos. También su ritmo de vida se ha visto afectado. “Yo iba casi todos los días del año al aeropuerto. Ha sido brutal”, expresaba. Perseguida siempre por los periodistas, Ágatha aseguraba que ahora ha notado un mayor seguimiento por parte de la prensa. “Durante todo el confinamiento tuve periodistas, pero ya noté que me iban a pillar. Y entonces… portada del ‘¡Hola!”, comentaba. Así, la diseñadora volvía a su carrera profesional. “Esta mujer maravillosa es Ágatha Ruiz de la Prada”, concluía el presentador.