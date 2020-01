Alfred García arrasa en las redes por un motivo distinto al de Cristina Pedroche

Alfred García, exnovio de Amaia Romero y al que conociéramos en la segunda etapa de Operación Triunfo arrastra una gran corte de fans... Meláncolico, romántico y bucólico, Alfred conquista a generaciones de distintas edad, sobre todo a los jóvenes por mucho que creamos que el reggaeton impera.

Da igual que diga que necesita un parón, que se ponga a meditar o que se retire. Sus seguidores están siempre pendientes de él y de si sale algo que tenga que ver con su persona y este comienzo de año sucedió. Con su piano, el que ganara Operación Triunfo junto a Amaia actuaba en la gala de RTVE comenzando este nuevo 2020.

Esta noche de Año Nuevo se convertía en Trending Topic, y no porque dijera nada o porque se le haya conocido nueva pareja o porque Amaia haya dicho algo de él, sino por su música... El joven catalán se convertía TT sencillamente porque no salía en la gala de La 1 y su público tenía que esperar 4 horas frente al televisor o su smartphone o tableta para verle. Pero ellos saben esperar, aunque tu novio se vaya a la cama y te deje con la copa de champagne colgada esperando a que salga Alfred a actuar como decía una tuitera.

Ni vestidos, ni uvas, ni peras Alfred García pic.twitter.com/g5Uy507hPG — bess 🎗 (@bess642) January 1, 2020

Otra contó que, a pesar de estar cotillón en mano, celebrando la fiesta de Nochevieja, hacía un parón y salía a la calle: "Realmente me he salido de la discoteca para poder ver a Alfred en directo JSJAJ encima hace nada me estaba durmiendo y ahora tengo subidón", eso es fervor y lo demás son tonterías.