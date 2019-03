Este es el ático que Arantxa Sánchez Vicario vende en Miami por 2,8 millones

Arantxa Sánchez Vicario acapara las noticias de la crónica social estos días. La mejor tenista española de todos los tiempos lleva varios años encadenando diferentes polémicas y enfrentamientos judiciales con sus personas más allegadas. Si primero fueron sus padres, Emilio y Marisa, a quienes culpó de haberle dejado sin la fortuna ganada en sus años como profesional y de sus problemas con Hacienda, ahora es su exmarido quien le habría arruinado. Precisamente, la pasada semana se decidía su proceso de divorcio de Josep Santacana, con quien se casó en 2008 y ha tenido a sus dos hijos.

Un divorcio mediático por las informaciones que ambos han ido dando desde que hace dos años anunciaran el fin de su amor. Reproches, acusaciones y descalifcaciones públicas entre las que estaría en juego una fortuna de 30 millones, que es la que la catalana habría ganado en toda su carrera y de la que Santacana podría haberse apropiado. Por ello, y después del contencioso con Hacienda -que le provocó una deuda con el Banco de Luxemburgo que ahora le reclama por la vía penal-, Arantxa lleva un tiempo vendiendo algunas de sus propiedades.

La última que ha sido puesta en venta es su impresionante ático de Miami, donde vivía con Santacana y sus hijos. Esta imponente casa, que está en una de las mejores zonas de la ciudad, se vende por una cifra de 2,8 millones de euros, un importe que deja claro que no se trata de una residencia cualquiera. La operación la está gestionando la inmobiliaria Million and Up, especializada en este tipo de casas de lujo.

Se trata de un ático ubicado dentro del complejo residencial Paraíso Bay, situado frente al mar en el distrito de Edgewater, a solo unos minutos del centro y de la famosa Miami Beach. Cuenta con dos torres con 53 pisos cada una, lo que da una vista 360º de toda la ciudad. Además, esta vanguardista arquitectura se combina con amplias zonas ajardinadas repletas de palmeras que dan directamente a la bahía de Biscayne.

Este complejo de 8.000 metros cuadrados se puso en marcha en 1979 y hoy es toda una referencia en el 'skyline' de Miami y objeto de deseo de las grandes fortunas que se trasladan a la ciudad. En concreto, el ático de Arantxa estaría formado por cinco dormitorios, cinco baños, cocina, zona de ocio con bar, billar, zona de estar, comedor y hasta gimnasio, según reveló la revista 'Corazón TVE'. El matrimonio se instaló allí en 2015 al mudarse a Estados Unidos, si bien reformó por completo la casa, ya que unió dos apartamentos para lograr las dimensiones actuales.

Arantxa vende su casa amueblada completamente, si bien todos los apartamentos cuentan de partida con ascensores privados, electrodomésticos de la marca Bosch, como el refrigerador bajo cero y la encimera de control táctil, muebles de diseño y terrazas con todas las comodidades, realizadas con barandillas de vidrio facetado. Entre las zonas comunes destaca la piscina infinita, la zona de juegos para niños, el spa y las pistas de tenis, sin duda todo un aliciente para Arantxa.

Aunque cuando se produjo la separación Arantxa se mudó a vivir a la zona de Midtown, es ahora cuando ha decidido poner a la venta esta espectacular casa que tiene los mayores lujos y comodidades además de muchísima luz por sus amplios ventanales. Una casa de ensueño que en la que la tenista creía que podría construir un hogar feliz pero que al final vende para dejara atrás esa etapa. Cabe destacar que el inmueble era propiedad de ella en exclusiva, por lo que su ex no tiene nada que ver con esta transacción.