Así es Natalia Calderón, profesora de voz de OT: "No deben dudar como artistas"

La Academia de Operación Triunfo abría sus puertas el pasado domingo para recibir a sus nuevos 16 concursantes. Nick, Nia, Hugo, Eli, Maialen y el resto de participantes ya han comenzado a cursar todas las 'asignaturas' que deberán estudiar a diario para desarrollar sus habilidades y ganar este 'talent show', el más digital de todas las ediciones.

Como sucede en cada curso, el programa también ha estrenado claustro de profesores. La cantante Zahara, Iván Labanda o Cesc Escolá son algunos de los que ya han comenzado a impartir su clase -además de revolucionar las redes sociales-. Además de ellos, Natalia Calderón, nueva maestra de voz y movimiento, ha tenido su primer contacto con los concursantes y ha querido "que haya desde el principio una sensación de equipo".

La profesora comenta a La Información cómo ha sido su primer día de concurso y cómo han reaccionado los alumnos a su llegada. "Me he sentido muy bien, pero lo importante para mí era conocer al grupo y que ellos vieran que todos estamos juntos en esto. Que tengan conciencia de que van a trabajar durante tres meses, aunque cada semana se vaya alguien", nos explicaba desde el AVE Barcelona-Madrid. "Deben seguir unidos pase lo que pase, trabajar y tener presentes a los compañeros que vayan faltando", añadía.

La experiencia de esta madrileña de 47 años es incuestionable. Está formada en la técnica Michael Chekhov de Actuación aplicada a la enseñanza del canto y es experta en patología de la voz, especializada en "Rehabilitación y perfeccionamiento de la voz profesional hablada y cantada" por la Universidad de Alcalá de Henares, donde también cursó el máster en "Patología de la Voz y Voz Profesional".

Además de ser Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid, se ha formado en la especialidad de canto jazz en el Conservatorium Van Amsterdam (Holanda) y en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco. Ha sido la 'coach' vocal de Melani, la representante española del Junior Eurovision Song Contest 2019 con la canción "Marte", además de participar en numerosos musicales y ejercer como profesora en el Centro Universitario de Artes TAI en Madrid.

Se define como una "apasionada de la voz, curiosa, inquieta y una persona a la que le encanta seguir aprendiendo". "Lo que quiero es que los chicos entiendan es que ya son artistas y que tomen un compromiso con ellos mismos. Deben diferenciar entre la persona que son a diario, la que tiene inseguridades, y la figura de su artista, que no debe tener ninguna. Que dejen todo lo negativo atrás y no se cuestionen. Hazlo y punto", comentaba.

Para la nueva profesora de OT 2020, el arte recoge todos los ámbitos. "No encuentro la frontera entre el canto, la interpretación o el coaching porque un artista lo es todo. Debemos reunirnos para compartir herramientas y transformarnos. No hay diferencia de clases, el arte se expresa en un escenario o impartiendo, no hay nadie por encima", continuaba.

Todavía quedan tres meses para poder ver sus clases, pero desde el Canal Oficial de Youtube de Operación Triunfo se puede observar el desarrollo y proceso con los alumnos. Además, Calderón tiene claro qué quiere de sus alumnos: "Espero que crezcan como artistas y que en este tiempo alcancen y visualicen hacia dónde discurre su carrera, que tengan un criterio real”, terminaba.