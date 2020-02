María Teresa Campos sobre Edmundo Arrocet: "No me habléis más del asunto" 

Después de muchas especulaciones sobre la esperada mudanza de Edmundo Arrocet, el cómico ha decidido recoger todas sus pertenencias de casa de María Teresa Campos. Con esta decisión la pareja deja claro que no habrá una segunda oportunidad entre ellos.

Y lejos de mostrase triste, según recoge Europa Press, 'Bigote' Arrocet lució la mejor de sus sonrisas. La expareja quiere seguir con sus vidas por caminos completamente separado... pero evitaron un encuentro incómodo. María Teresa prefirió no salir de casa para no ver a Edmundo recogiendo todas sus cosas después de llevar viviendo cinco años juntos.

La presentadora de televisión ha dejado claro que no hay posibilidad de reconciliación y pidió a los medios congregados que no le preguntaran más por él, ya que quiere cerrar esta etapa de su vida de forma definitiva."Creo, deseo y espero que a partir de ahora no volváis a hablarme más de este asunto porque ya está bien".

"Yo estoy encantada de volver a mi casa", aseguraba Campos, que añadía que se encuentra "contenta, feliz, he vuelto a salir porque he estado mucho tiempo sin querer salir, he salido con amigas, con amigos y estoy muy bien".