De princesa a filósofa: la faceta oculta de Carlota Casiraghi que le trae a España

La hemos visto en desfiles, en alfombras rojas, en bailes de palacio, en viajes exclusivos por el mundo, en la hípica o en anuncios de firmas como Gucci, pero apenas sabemos nada de ella. Carlota Casiraghi es una de las princesas más mediáticas y su vida siempre ha estado expuesta en las páginas del papel couché. El hecho de ser una de las jóvenes más elegantes de las monarquías europeas ha despertado un gran interés sobre su vida, de ahí que su boda de este verano con el productor de cine Dimitri Rassam fuera uno de los grandes acontecimientos.

Pero hay mucho más detrás de su apariencia perfecta y sus compromisos como princesa. Carlota es una mujer culta interesada por temas que la mayoría de los mortales pasan por alto, como la filosofía. Por ello, en uno de los mejores momentos de su vida, felizmente casada y con dos hijos, es cuando ha dado rienda suelta a su creatividad y se ha pasado a la literatura, publicando su primera obra. Aunque no lo hace en solitario, sino arropada por alguien muy importante para ella.

Mira también Kako, la princesa patinadora de Japón que comparan con Kate Middleton

Se trata de su profesor y mentor, Robert Maggiori, filósofo y crítico del diario 'Liberation', con el que la une una especial relación desde que le dio clase en el Instituto François Couperin de Fontainebleau. Ahí Carlota descubrió su pasión por la filosofía y estrechó su relación con Maggiori, con quien a menudo se quedaba a charlar después de clase. Por ello, decidió licenciarse en Filosofía nada menos que en La Sorbona y llegó a fundar su propia revista filosófica sobre moda, Ever Manifiesto.

En 2015, Carlota y Maggiori fundaron los Encuentros Filosóficos de Mónaco, y ahora han dado un paso más en su andadura conjunta para escribir un libro a cuatro manos titulado 'Archipiélago de Pasiones', en el que tratan sobre el miedo, la arrogancia, la soledad o el amor. La princesa se lo dedica a su padre, Stefano Casiraghi, fallecido en 1990.

Carlota y Roberto Maggiori han escrito juntos 'Archipiélago de Pasiones'

Este libro es el responsable de que Carlota esté en España este fin de semana, en el Hay Festival de Segovia, donde presentará su obra el sábado a las 17.00 horas. Un encuentro en el que no solo habrá amantes de la filosofía, sino también curiosos y prensa del corazón, ya que la princesa se ha dejado ver en nuestro país en contadas ocasiones.

Exigencias de 'royal'

A pesar de que esta visita tiene un carácter puramente cultural y de que Carlota no está aquí por motivos institucionales, la princesa no ha dudado en dejar patente su condición 'royal': habría puesto una complicada exigencia a la organización del festival, que está preocupada por cómo pueda discurrir su charla.

Según ha avanzado 'El Día de Segovia', ha pedido no ser fotografiada durante este encuentro que tendrá lugar en el Aula Magna del campus de Santa Cruz la Real de IE University. Una petición muy complicada, porque no solo implica que los presentes no podrán grabar ni tomar nada con sus móviles, sino que veta automáticamente el acceso a la prensa.

Y el objetivo del festival es tener visibilidad, algo que la conferencia de Carlota multiplica. Por ello, la cobertura de su charla con su profesor será bastante difícil para los medios. El objetivo de la princesa es pasar lo más desapercibida posible en Segovia y que resalte su trabajo literario por encima de su faceta como personaje público. Algo que no parece fácil

La nieta de Grace Kelly es un icono de moda y estilo y siempre le sigue una nube de fotógrafos, pues sus imágenes cotizan al alza. Si bien detrás de su magnifica fachada hay una mujer con grandes inquietudes que asegura que lleva toda su vida haciéndose preguntas. Ahora espera poder resolver algunas de ellas con su primer libro.