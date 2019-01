Hasta 14 películas españolas recaudaron menos de 100 euros... y 66 menos de 1000

El cine español vive este sábado su gran noche con la entrega de los Premios Goya, una ocasión para reconocer las mejores películas, cortometrajes y documentales del 2018 según los académicos. Pero más allá de los reconocimientos de la crítica, el sector del cine vive, ayudas públicas al margen, de quienes pasan por taquilla. En 2018, más de 17,6 millones de espectadores acudieron a las salas de cine y, por quinto año consecutivo, la recaudación superó los 100 millones de euros.

Estas cifras, publicadas por el Ministerio de Cultura, presentan grandes diferencias entre los 217 títulos estrenados de 2018. Así, frente a la gran ganadora, 'Campeones', que generó más 19 millones en taquilla, 14 estrenos no consiguieron alcanzar los 100 euros de recaudación y 66 generaron menos de 1.000 euros en taquilla.

Es la otra cara del cine español, la que no se va a pasear por la alfombras rojas y tampoco ha contado con el favor del público. Durante 2018, las 19 películas con mayor recaudación, las que ganaron más de un millón de euros en taquilla, supusieron casi el 80% del total recaudado, mientras el 6% de los estrenos, en su mayoría documentales, no superaron los 100 euros. Una cifra que se eleva al 12% si tenemos en cuenta no solo los estrenos, sino todas las películas que estuvieron en taquilla en 2018. Así, por ejemplo, el cortometraje 'Tabib', que se estrenó el pasado 20 de abril, sólo tuvo un espectador y recaudó 5 euros en las salas de cine.

Respecto a los espectadores, en 2018 las salas de cine recibieron a más de 17 millones de asistentes. Sin embargo, estos parecen concentrarse en unas pocas películas. Las salas de cine solo cubrieron su aforo en 21 de los 217 estrenos de 2018. Fueron los que superaron los 100.000 espectadores. Estos títulos acumularon el 82% del público español. En el lado contrario, 39 estrenos no superaron los 100 espectadores.

Para poner en contexto estas cifras hay que tener en cuenta que el coste medio de una película española en 2016 oscilaba entre los 1,6 millones de euros y los 2,97, en función de cada producción, según datos de Fapae y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

Sin efecto en taquilla

Entre las cinco candidatas a Mejor Película, la más taquillera de 2018 fue 'Campeones', que superó los 19 millones de euros de recaudación, lejos de los 3,1 millones de 'Todos lo saben'.

Ser candidata al Goya tampoco es motivo suficiente para remontar el vuelo. De las cinco nominadas, sólo tres han logrado taquilla en lo que va de 2019, según los datos publicados por el Ministerio de Cultura. 'El Reino' suma este año más de 13.000 euros de recaudación y 1.972 espectadores, con datos hasta el 20 de enero.

La cinta de Rodrigo Sorogoyen supera los 5.714 euros logrados este mes por 'Entre dos aguas' (937 espectadores) y los 2.357 euros de 'Campeones' (382 personas han pasado por taquilla en este 2019 para verla). Según esta estadística elaborada por el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), en estos 20 días de enero, ni 'Carmen y Lola', ni 'Todos lo saben' han ampliado su recaudación.