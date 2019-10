Ya está aquí el tráiler de 'Star Wars: The rise of Skywalker'... con fecha de estreno

Los amantes de la famosa saga de Star Wars ya pueden estar tranquilos. Después de varios meses se ha acabado la espera, por fin han publicado el tráiler oficial del Episodio IX: 'The Rise of Skywalker'.

El 20 de diciembre es la fecha elegida por el gigante Disney para estrenar la última entrega de estas películas que estará dirigida por J.J. Abrams, quien ya estuvo a cargo en 'The Force Awakens' y en 'The Last Jedi'.

Aunque este file no será el último de la franquicia, sí que supondrá el cierre de las tomas sobre la familia Skywalker.

Mira aquí el tráiler y... que comience la cuenta regresiva para poder ver la película completa.