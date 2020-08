El emotivo mensaje de Clara Lago a Dani Rovira tras superar el cáncer

Hace pocos días, Dani Rovira daba una de las mejores noticias de su vida. Había conseguido superar el cáncer que le fue diagnosticado a principios de año. "Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡Estoy curado!", anunciaba el cómico y actor a través de sus redes sociales. Ahora, su pareja, la también actriz Clara Lago ha sido quien ha escrito en su Instagram unas emotivas palabras para celebrar "esa nueva vida" de él.

"Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos (yo te he visto superar muchos de ellos), pero éste, sin duda, era de los más difíciles", ha escrito Lago en un post de Instagram en el que acompaña al texto con una foto de Dani Rovira que, en menos de 20 minutos ya cuenta con casi 30.000 'me gusta'.

Añade: "Nunca dudé de que lo conseguirías, y de que, además, sabrías ver un buen aprendizaje por el camino".

Por último, Clara Lago finaliza este emotivo mensaje diciendo que "ha sido un regalo y un gran aprendizaje" para ella también.