Pablo Motos lanza un mensaje a sus críticos: "Que digan lo que quieran". 

Pablo Motos cerraba una semana más de 'El Hormiguero' con Pablo López como invitado. Pero antes el presentador se dirigía a la audiencia con uno más de los discursos con los que acostumbra empezar cada programa. "Esta noche yo necesitaba pensar en algo que me diera esperanza porque el día ha sido bastante oscuro. Y he empezado a fantasear en cómo sería la persona que encuentre la vacuna. Porque casi seguro que el medicamento se va a encontrar por casualidad", comentaba el presentador dirigiéndose a cámara. Según explicaba, "lo que están haciendo ahora es probar los medicamentos que ya conocemos, uno a uno, contra el coronavirus".

Motos divagaba sobre cómo sería la persona que encuentre la vacuna contra el Covid-19. Según afirmaba, está seguro de que "esa persona tiene que ser curiosa y creativa". En su imaginación, esa persona, para hacerlo, debe estar "en modo abierto". El presentador animaba a los espectadores a seguir esa conducta porque "todos podemos estar en modo abierto". Con ese mensaje de optimismo de cara a una posible vacuna contra la pandemia, Motos se sentaba en la mesa junto a Nuria Roca, Juan Delval, que han recuperado tras dar positivo en los tests, y el colaborador habitual Marron.

El presentador y sus compañeros recordaban los inicios del Covid-19. Motos comentaba que las redes sociales lo criticaron por afirmar que el coronavirus no era una "gripe más" y que la "gente muere". "No es una broma, es peor que una gripe y hay gente que se muere" era exactamente la frase que el pasado 2 de marzo le causó un aluvión de críticas. Pablo Motos recordaba este jueves que cuando hizo esas declaraciones "ya había datos de Italia y de China". Después de la polémica, el presentador bromeaba con el tema: "El 2 de marzo la gente ya estaba nerviosa. Por eso cuando lo comenté en el programa la que se lio contra mí".

"La gente se asustó", comentaba Juan Delval al presentador, que sonreía. Motos también mandaba un mensaje a sus críticos por si vuelven a atacarlo por sus discursos sobre el coronavirus: "Como no los pienso leer… Que digan lo que quieran". Era la primera vez que el presentador hablaba de aquel día en el que lo tacharon de "alarmista" por decir, 11 días antes de que Pedro Sánchez decretara el estado de alarma.

Tras estas declaraciones, Motos liberaba tensiones en una conversación distendida con Pablo López, confinado en su casa de Madrid. "Estoy con los nervios", afirmaba nada más conectar con el programa y aprovechaba para alabar las reflexiones del presentador al inicio de cada entrega de 'El Hormiguero'. "Hay que estar locos para no valorar cada 'speech' que has hecho desde el principio. Es una labor pedagógica que quiero aprovechar para agradeceros a todo el equipo", afirmaba. El cantante también desvelaba una exclusiva, el nombre de su próximo single: 'Mariposa'. La canción, que saldrá a la venta el próximo 1 de mayo, lleva ese título "por lo poco que dura la belleza de esa polilla coloreada y porque me gusta vivir más pegado al suelo, no revoloteando".