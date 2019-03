Cristiano y Georgina vetan a las cámaras en la presentación de su clínica en Madrid

Cristiano Ronaldo está en Madrid. O al menos lo estaba hace algunas horas, aunque apenas hay testimonios gráficos de ello. El futbolista y su pareja, Georgina Rodríguez, han llegado esta mañana a la capital para presentar su nuevo negocio, la clínica de injertos capilares que el futbolista ha puesto a nombre de su chica llamada 'Insparya', ubicada en el exclusivo barrio de El Viso.

Aunque a las 10.30 estaban convocados todos los medios para la presentación del negocio, las cámaras no han podido acceder a la clínica. Tan solo se han podido sacar algunas fotografías del acto, como la que ha colgado la propia Georgina en su cuenta de Instagram. Eso sí, sin ubicar dónde estaba teniendo lugar el estreno de su nuevo negocio.

Como puede verse en la imagen, el futbolista portugués ha sido el encargado de explicar el proyecto a los presentes acompañado de sus socios. Pero no ha querido que hubiera constancia de su visita a Madrid, muy al contrario de lo que ocurrió hace unos meses cuando vino a firmar su multa con Hacienda por fraude fiscal, cuando le vimos hacer el paseillo junto a su novia de camino a los juzgados. Esta vez, ha preferido blindarse y ha extremado las medidas de seguridad. Cabe recordar que su salida del Real Madrid no fue de la mejor manera posible, de ahí que no guarde mucho cariño a la capital.

Si bien es consciente del potencial que aquí podría tener su nuevo negocio, de ahí que haya decidido empezar aquí la internacionalización de la red de clínicas que fundó en Portugal su ahora socio Paulo Ramos, que tiene 10 más en el país vecino. Este hombre ha levantado un negocio a partir de su propia experiencia, ya que sufrió alopecia a los 19 años y, después de usar sin éxito todo tipo de productos, decidió fundar su propia clínica.

Según la directora de Comunicación de Insparya, Marta Dávila, Ronaldo conoció la existencia de estos centros en Portugal gracias a su madre (que se sometió a un trasplante de cejas) y a varios compañeros de la selección portuguesa, que "se quedaron encantados". "Cristiano comparte tres pasiones con Paulo Ramos: la tecnología, la salud y la investigación", ha explicado Dávila en la presentación en la que solo han podido acceder los medios escritos.

"Este es un proyecto diferente y único. La alopecia es un problema muy grande y queremos ayudar al autoestima de la gente, ya que a todo el mundo le gusta cuidar de su imagen. Yo soy un ejemplo de eso, aunque pienso que nunca voy a tener ese problema (la alopecia). Vi el concepto de la clínica y quise invertir porque tengo una visión diferente para los negocios, como hoteles, mi propia marca... Este proyecto va a ser un éxito, queremos ayudar a los españoles y a la economía española", ha manifestado Cristiano en dicha presentación.

Un centro de máxima exclusividad

El centro capilar que ha montado Cristiano es, como no podía ser de otra forma viniendo de él, de la más alta exclusividad. Además de su magnífica ubicación, en una de las mejores zonas de la capital, cuenta con 2.500 metros cuadrados divididos en seis plantas con todo tipo de servicios para los clientes. Además, dispone de acceso privado que permite a los exclusivos pacientes entrar y salir con total discreción.

'Insparya' nace con una vocación total a las últimas tecnologías y cuenta con servicios como un dispositivo que extrae los folículos más rápidamente y con mayor cantidad, o una línea de investigación en células madre para "multiplicar" la calidad de las unidades foliculares. En estos momentos, están realizando pruebas en animales y esperan conseguir resultados para trasladarlo a la investigación en humanos.

Además, trabajan para desarrollar un robot que realice el trasplante capilar de forma autónoma con supervisión humana, y un dispositivo láser para estimular el crecimiento de cabello. Este casco, desarrollado por un ingeniero de la NASA, estará disponible en "dos meses" en la sede madrileña de la clínica, según señalaron en la presentación.

Así, Cristiano y Georgina esperan convertir su clínica en un éxito absoluto y que los españoles no tengan que marcharse a otros países, como Turquía, para ponerse un implante. Es más, esperan seducir a clientes extranjeros y que sean estos los que vengan a España. Eso sí, que no esperen encontrar a sus famosos dueños en la clínica, porque lo de pisar Madrid les gusta bastante poco.