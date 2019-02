Cristiano y Georgina 'desfilan' al juzgado con ropa valorada en millones de euros

Cristiano Ronaldo ha vuelto a España. Aunque por poco tiempo, para disgusto de sus fans. El ahora futbolista de la Juventus de Turín, que dejó el pasado verano el Real Madrid tras casi una década en sus filas, ha regresado a Madrid por unas pocas horas para cerrar el caso por el que posiblente dejó nuestro país: su conflicto con Hacienda, por el que ha sido condenado por fraude fiscal.

El futbolista portugués ha venido para firmar su acuerdo con la Justicia y aceptar su condena y una millonaria multa a cambio de que se cierre el caso y no corra peligro de entrar en prisión. Aunque el luso ha intentado por todos los medios eludir esta visita y declarar por videoconferencia, la Justicia no se lo ha permitido. Como tampoco le ha dejado llegar a al juzgado por el garaje, como solicitó ayer por "motivos de seguridad".

Cristiano quería evitar a toda costa el 'paseillo' de la vergüenza, imágenes que bien sabe que darán la vuelta al mundo. Pero no ha sido posible y ha tenido que recorrer esos metros como un mortal cualquiera. Eso sí, ya siendo consciente de que no le quedaba otra, nada mejor que convertir el 'paseillo' en pasarela y mostrarse como la estrella que es. Y así ha llegado a la Audiencia Provincial de Madrid con un look y una actitud que más parecía que iba a presentar una película que a declararse culpable por fraude fiscal.

Junto con su pareja, la española Georgina Rodríguez, Cristiano ha 'desfilado' al juzgado con la mejor de sus sonrisas -lo cual ha sorprendido a los presentes- y vestido como una auténtica 'celebrity'. Tanto él como ella, pues Georgina no se ha quedado atrás y ha querido ir acorde con su novio, dando los dos una lección de estilo...en el sitio menos indicado. Sobre todo porque las prendas que llevaban están valoradas en millones de euros.

En primer lugar, Cristiano llevaba un 'total look black' formado por jersey de cuello alto, pantalón vaquero y blazer con botones dorados. El único elemento que rompía el monocolor negro eran las zapatillas, blancas y doradas. Se trata del modelo Oversized Sneaker de Alexander McQueen, que cuesta 450 euros.

Además, llevaba un vistoso reloj que ha acaparado toda la atención. Porque al igual que sucedió hace unos meses, Cristiano ha vuelto a ponerse un reloj valorado en millones de euros. Se trata de otra pieza de la casa suiza Frank Muller realizada en diamantes, al igual que la que llevaba cuando jugó en Manchester el pasado otoño. Se trata del modelo Tourbillon en la versión realizada en estas piedras preciosas combina el negro y el plateado. Aunque el precio no se especifica en la web de esta casa, es posible que supere el millón de euros también, como sucedió con el otro ejemplar, al estar realizado con estos materiales. Un detalle que deja a la vista que para Cristiano la multa de 19 millones de euros que tendrá que pagar es puro trámite.

Por último, unas gafas de sol con las lentes en color azul, para poner la guinda de glamour al estilismo. Por su parte, Georgina ha lucido bastante más sencilla, aunque también ha apostado por dotar de detalles de lujo su 'outfit'. Al igual que su novio, iba vestida completamente de negro, con suéter, pantalón y botas altas. Pero para el abrigo, a modo de capa, ha elegido el color burdeos. En cuanto a los complementos, se ha decantado por un bolso, aunque sería mejor decir por 'el bolso'. Porque la española llevaba en sus manos el mítico Chanel clásico acolchado, en tamaño pequeño. El precio de este modelo es de 4.800 euros.

De este modo, Cristiano y su pareja han querido pasar por España como las estrellas que son, con todos los detalles que su abultado patrimonio les permite pagar. Un gesto que para muchos será una total ostentación, pero que no deja de tener el 'sello Ronaldo' que tan bien conocemos.