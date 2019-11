Cristiano Ronaldo 'se viste de Leo Messi' en la gala de los premios MTV en Sevilla

La pasada noche, la escena musical europea tenía a Sevilla como su sede, ya que la ciudad hispalense acogió los MTV European Music Awards, lo que hizo que se llenara de artistas y nombres conocidos del mundo del espectáculo. Pero, además de Rosalía, que volvió a brillar sobre el escenario, la velada tuvo dos protagonistas inesperados cuya relación con la música se podría decir que es inexistente.

Se trata de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, la gran sorpresa de la noche, pues nadie esperaba que aparecieran por el Palacio de Congresos y Exhibiciones de Sevilla. Y, a pesar de que su presencia fue totalmente sorprendente, volvieron a convertirse en los grandes protagonistas de la alfombra roja y de los premios, pues sus looks fueron quizá los más llamativos, y eso que casi todos los invitados intentaron no pasar desapercibidos.

Llamativo era sin duda el traje del jugador luso, pues no dudó en mimetizarse con la alfombra roja con un traje de chaqueta y pantalón del mismo color, al estilo ficha de 'Parchís'. Con una camiseta y unas sneakers blancas, el astro portugués acaparó todos los flashes, además, haciendo juego con Georgina.

La modelo e influencer, fiel a su estilo, se puso un ajustado vestido largo con diferentes aberturas de botones en color azul klein de uno de los diseñadores del momento, Jacquemus. Y es que Georgina era realmente la que tenía más protagonismo en la gala, pues se encargó de entregar a Rosalía el premio a la Mejor Colaboración junto a J Balvin por 'Con Altura'.

Por lo tanto, la pasada noche CR7 era el acompañante de su chica, de la que se mostró muy orgulloso, como dejó constancia en su Instagram. Así, él prefirió un estilismo más de 'sport' pero indudablemente llamativo. Un traje que nos recuerda a los extravagantes esmoquin que ha lucido su máximo rival, Leo Messi, en las galas del Balón de Oro y que siempre han sido tan comentados.

De hecho, el argentino ya lució un esmoquin similar al traje de Ronaldo en rojo púrpura de la firma italiana Dolce&Gabbana en la gala de 2013 que se podría haberle servido de inspiración al jugador de la Juventus para su aparición de la pasada noche en Sevilla.