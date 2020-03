La curiosa fobia de Ana Peleteiro que sorprende a Motos en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero cerraba este jueves su semana de invitados con Ana Peleteiro. La campeona de Europa de triple salto volvía a sentarse con Pablo Motos, un año después de su última visita, para repasar su exitosa carrera deportiva. "En un minuto empezaré a hablar gallego", bromeaba el presentador en referencia al pronunciado acento de la invitada. Entre risas, Ana Peleteiro celebraba su reciente título obtenido en Galicia, donde se ha vuelto a coronar en su categoría como la mejor de España.

"Aunque venía lesionada y llegaba un poco en blanco", la invitada conseguía, una vez más, el título de campeona nacional en triple salto. Sin embargo, confesaba que "no pude hacer una gran marca porque estaba un poco perdida" debido al poco tiempo de entrenamiento por la lesión. "¿Los Juegos Olímpicos peligran por el coronavirus?", preguntaba Motos, que se mostraba muy interesado en esta cuestión. Peleteiro explicaba que no lo sabe aún, pero "dependerá de cómo vaya la situación en Japón", el país en el que se celebrarán.

"A mí me dicen que los Juegos Olímpicos se aplazan o se cancelan y es un bajonazo", confesaba la deportista. Consciente del riesgo de que esto suceda, Ana explicaba que aún tiene esperanzas: "Espero que no se cancelen, por favor". Uno de sus mayores miedos en cuanto al deporte es "volver a entrenar cuando has tenido una lesión". Acaba de salir de una lesión en la rodilla y admitía que la fórmula para conseguir el éxito, a pesar de las lesiones, "es quitarte el miedo de la cabeza".

Para lograr ser la mejor, Peleteiro confesa que lleva una exigente rutina: "En pretemporada entreno tres o cuatro horas y en competición menos tiempo, pero entrenamientos más intensos". Sigue esta rutina de lunes a sábado ya que el domingo "es día de descanso" para la gallega. Explicaba a Motos que no puede entrenar más horas diarias, a diferencia de otros deportes como la gimnasia rítmica o la natación. "No podemos entrenar muchas horas porque tenemos muchísimo impacto y no es bueno para los huesos. Hay que descansar", afirmaba.

A pesar de su reciente triunfo, Ana ya se encuentra preparada para su próximo reto: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Llevo tres semanas súper concentrada en la dieta para estar sequísima y poder volar", comentaba al presentador. También revelaba otros secretos de su profesión: "Yo como suba un kilo en mi peso me lesiono del pie, me lesiono de la rodilla…". Para una deportista como ella, explicaba que se tiene que cuidar "todos los días". Como anécdota, Peleteiro revelaba a Pablo Motos una de sus fobias más ocultas: "Me da mucho miedo vomitar. Tengo fobia a todo lo relacionado con el vómito".