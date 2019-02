De 'Roma' a 'Black Panther': ¿cuánto cuestan las mejores películas del año?

Este fin de semana se dan cita en el Dolby Theatre de Hollywood las mejores películas del año. 'Roma', 'La favorita' y 'The Green Book' parten como candidatas a hacerse con la estatuilla a Mejor Película. Curiosamente los tres títulos son también los más económicos de la lista, lo que muestra de que el dinero no lo es todo en el mundo del cine. El rodaje de las tres películas suma 53 millones de euros, muy lejos de los 177 millones de euros que costó producir 'Black Panther'.

Roma

La obra de Alfonso Cuarón es la única de la lista distribuida a través de una plataforma digital y su producción contó con un presupuesto de 13 millones de euros, según datos de 'The Numbers'. Aunque no hay cifras oficiales de su recaudación, en España estuvo disponible en cinco cines y, pese a que Netflix prohibió publicar los datos de asistencia y recaudación de las salas, los datos del Instituto de Cinematografía hablaban de 45.000 espectadores y 327.727€ de recaudación.

La favorita

El drama inglés la gran rival de 'Roma' para hacerse con la estatuilla. Ambas cuentan con diez nominaciones y comparten presupuesto –13 millones de euros-. Dos meses después de su estreno, la producción del griego Yorgos Lanthimos, supera ya los 60 millones de euros de recaudación, 28 millones en Estados Unidos y 32 en el resto del mundo.

Black Panther

Es el primer film de superhéroes que aspira a llevarse la gran estatuilla en la historia de los Oscars y consiguió recuperar en su primera semana los 176 millones de euros que invirtieron en su rodaje. La recaudación total en taquilla supera ya los 1.150 millones de euros, un 650% más de lo invertido. Esta cifra sitúa a 'Black Panther' como la 12º en la historia del cine con mayor Return on Investment (RoI) entre las películas de más de 150 millones de dólares de presupuesto.

Bohemian Rhapsody

Los 48,5 millones de euros que costó su rodaje se han convertido en 750 millones en poco más de tres meses. La película biográfica de Freddie Mercury destaca por su buena acogida entre el público internacional, que representa un 75% de la recaudación. Los ingresos de 'Bohemian Rhapsody' han sido clave en el crecimiento '21st Century Fox', la distribuidora de la película, que multiplicó por seis sus ingresos durante el último trimestre del año alcanzando los 10.800 millones de dólares.

Green Book

La ganadora del premio del Sindicato de Productores, que en los últimos diez años a premiado a ocho de las diez películas que terminarían haciéndose con el Oscar a Mejor Película, se rodó con un presupuesto de 25 millones de euros. Hasta el momento acumula en todo el mundo más de 100 millones de euros en ingresos, la mayor parte en Norteamérica. Brasil y Francia lideran las taquillas internacionales con 4,4 millones de de recaudación.

Ha nacido una estrella

La primera película de Bradley Cooper recuperó en su estreno los 31 millones de euros que costó producirla y cuatro meses después de su estreno acumula más de 359 millones en taquilla. 'Ha nacido una estrella' es la única película de la lista, junto a 'La favorita', cuyos ingresos internacionales superan a los estadounidenses: 211 millones frente a 209. La taquilla internacional la lidera Reino Unido con 39 millones de euros de recaudación, seguida de Australia (24M) y Francia (17M).

Vice

Tras mes y medio en la cartelera, la producción de Adam McKay ('La gran apuesta') no ha conseguido llegar al público internacional, que solo representa el 20% de la taquilla. 'Vice' es la única candidata a Mejor Película que aún no ha conseguido recuperar la inversión. De los 53 millones de euros que costó su rodaje, esta semana alcanzaba los 52 millones de recaudación, según la web estadounidense 'The Numbers'.

Infiltrado en el KKK

Estrenada el pasado agosto en Estados Unidos y tres meses después en España, 'BlacKkKlansman' contó con un presupuesto de 13 millones de euros, cantidad que recuperaron tras dos semanas en cartelera. La recaudación total del film roza ya los 80 millones de euros, 43 en Estados Unidos y 36 en el resto del mundo. La taquilla internacional la lidera Francia, con 9 millones de euros de recaudación, seguida de Reino Unido (7M) y Finlandia (2,6M).