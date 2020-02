Día internacional del gato: preguntas y respuestas de esta enigmática mascota

El día 20 de febrero es la fecha elegida desde hace unos cuantos años para conmemorar el Día Internacional del Gato. El felino, mascota usual de muchos hogares, halló en 'Socks', el gato de la familia Clinton que vivió en la Casa Blanca, a uno de sus iconos. El motivo de la celebración es conmemorar el fallecimiento del animal, que subió al 'cielo gatuno' en el año 2001. Aquí tienes algunas preguntas (y respuestas) sobre este icónico y enigmático animal. Pero muchos también celebran el día del gato en otras dos fechas: el 8 de agosto y el 29 de octubre. La primera es por iniciativa del Fondo Internacional para el Bienestar Animal y la segunda fue impulsada por la experta en mascotas Collen Paige con el objetivo de lograr 10.000 adopciones de gatos ese día cada año.

¿Cómo piensan? Tienen comportamientos diferentes cuando están con humanos que cuando están con otros gatos, por ejemplo, en su forma de jugar, que es completamente distinta. Pero qué es lo que piensan cuando te miran, siempre será un enigma.

¿Cuántas horas puede dormir al día? Son muy dormilones. Un gato adulto puede dormir entre 16 y 17 horas diarias. Cuando son cachorros, incluso más, y llegan hasta las 20 horas por día. En el gato adulto son 'cabezadas' de pocos minutos en las que el animal no se relaja del todo. Y suelen elegir lugares 'calentitos' para dormir.

¿Nos reconoce nuestro gato? ¿Te ha girado la cara alguna vez? El gato reconoce la voz y sabe cuándo le están llamando pero simplemente decide ignorar.... pero sí saben quiénes somos.

¿Qué memoria tienen? Tienen muy buena memoria y muy selectiva. Saben dónde se guarda su comida, dónde está el arenero o dónde escondieron sus juguetes. Y cuando les damos sus 'latitas' especiales... ahí están esperando porque se acostumbran a las rutinas de sus amos.

¿Por qué tapan sus excrementos? Se dice que tapan los excrementos por cuestión de supervivencia para evitar que los localicen los depredadores y porque son muy limpios.

¿Qué juguetes son los más adecuados? Las cajas. Les encanta rascarse en ellas, meterse dentro y jugar con ellas. También los ratoncitos de cuerda, peluches, pelotas o cañas son de sus preferidos.

¿Cuántos años viven? Los domésticos suelen vivir en torno a los 13-15 años, aunque es posible que lleguen hasta los 20-25 años.

¿Ven en la oscuridad? Sí. Su pupila es una de las más excepcionales del reino animal ya que puede cerrarse completamente evitando que entre la luz, por lo que son capaces de adaptarse a condiciones tanto de luz extrema como de falta de ella. Ven por la noche hasta seis veces mejor que los humanos.

¿Tienen siete vidas? Se dice que es así por su gran agilidad, pero también el refrán asegura que 'la curiosidad mató al gato'. Son curiosos y eso hace que se puedan poner en peligro de forma más frecuente que un perro. Aunque esa agilidad también les ayuda a salir indemnes de muchas de las situaciones peliagudas.

¿Son fieles? Están muy especializados en llevar una vida solitaria, por lo que no necesitan de una compañía constante como ocurre con los perros. Sin embargo, algunos de ellos desarrollan una conducta social más acentuada.

¿Siempre caen de pie? No. Todo dependerá de la altura desde la que caigan. Cuando cae, si tiene tiempo de darse la vuelta sobre sí mismo, aterrizará de pie. Si la altura no es muy grande, a veces no les da tiempo y pueden caer sobre su propio cuerpo.

¿No son aptos para embarazadas? Es incierto. La toxoplasmosis es una enfermedad causada por un parásito intracelular y la enfermedad es muy poco frecuente en gatos.

¿Por qué ronronean? Ronronea cuando contrae rápidamente los músculos de la laringe y el diafragma. Es una expresión de alegría, cariño y sumisión. La mayoría lo hacen cuando están felices. También pueden ronronear cuando tienen miedo o sienten dolor, usándolo para comunicarse y decir que está enfermo.

¿Qué significa su maullido? Maúllan de distinta forma cuando piden algo, cuando están derrotados, por lamento o gruñen y bufan. Y luego está el del celo.

¿Cómo se sabe si está contento? Si mueve la cola de forma suave tiene ganas de jugar y se siente feliz. Si está interesado eleva la cola y dobla la punta hacia un lado. Si cuando llegamos a casa nos recibe con ella de forma vertical y la punta recta significa que está contentísimo de vernos. Las orejas, al igual que la cola, también muestran su estado de ánimo. Si están altas, están contentos. Si están enfadados, mueven la cola de un lado a otro de forma enérgica... y cuando se infla... cuidado.

¿Por qué se frotan contra nuestras piernas? Porque está transmitiendo sus hormonas de la felicidad. Es un signo que demuestra afecto y a la vez una forma de marcar su olor y decir 'eres mío'.

¿Por qué dan masajes? Como reflejo de una etapa de su infancia. Lo hacen en superficies blandas, incluyendo nuestra tripa cuando se sienten felices. De cachorros lo hacían sobre el vientre de su madre para obtener la leche.

¿Por qué se vuelven 'locos' por la noche? Corren como locos, se suben a los muebles y tiran cosas. La noche es la hora de la caza... y si han estado durmiendo todo el día, estarán más despiertos durante la noche.