Vuelta al cole: ¿dónde estudian los hijos de la realeza? De la privada a la pública

La vuelta al cole ya está aquí. La próxima semana, los niños españoles se incorporarán a las aulas tras un largo verano de tres meses. Es momento de renovar libros, mochilas y demás útiles para clase, algo que hace que septiembre sea un mes complicado para las familias. Así, en los próximos días veremos de nuevo a los padres recorrer con sus hijos el tramo que va desde la entrada principal a la del edificio del colegio, un clásico por estas fechas. Y esa es una de las imágenes más captadas también en el ámbito de la realeza.

Precisamente, esperamos que la semana que viene los Reyes Felipe y Letizia acompañen a Leonor y Sofía en su primer día de clase, como suelen hacer habitualmente. Pero, de momento, otros 'royals' les llevan la delantera, ya que en el extranjero el colegio suele empezar antes. Así ha sido el caso de George y Charlotte de Inglaterra, los hijos de William y Kate, duques de Cambridge, que este jueves se incorporaron a las aulas del colegio Thomas's Battersea, al sur de Londres. Era, además, el primer día para la pequeña, quien entró muy contenta de la mano de su madre.

Mira también El derroche de la realeza en vacaciones: un verano de lujo gracias al erario público

Con este retorno a las aulas comprobamos como cada familia real elige un método de estudio diferente para sus vástagos, siempre con el objetivo de darles la mejor educación posible. En este sentido, aunque la opción privada suele ser la predominante, también hay 'royals' que se decantan por la pública. No es el caso de los Cambridge, pues llevan a sus dos hijos mayores a un colegio privado que cuesta más de 20.000 euros al año. El Thomas's Battersea es de fe cristiana, aunque está abierto a otras religiones. Los niños deben llevar uniforme y las clases están reducidas a 20 alumnos, lo que favorece el autoestima de los alumnos y su desarrollo personal. Además, tiene un programa anti bullying -su lema es 'sé amable'- y apuesta por el crecimiento de los niños al aire libre. El francés es obligatorio y da la opción de aprender chino y español en los últimos cursos.

En España, las hijas de los Reyes también acuden a un colegio privado, el Santa María de los Rosales, donde estudió el Rey Felipe. Leonor y Sofía harán toda su etapa escolar aquí, pues tiene cursos desde preescolar hasta bachillerato, al igual que hizo su padre. Este centro cuesta unos 7.000 euros al año por alumno y es de religión católica, por lo que los niños hacen la comunión en el colegio, como hemos visto a la Princesa de Asturias y a la Infanta Sofía. Además, cuenta con impresionantes instalaciones deportivas y un gran comedor donde no solo se enseña a los niños a comer bien, sino también a tener una buena actitud en la mesa. El Santa María de los Rosales pone mucho interés en el protocolo y los modales, algo fundamental para las hijas de los Reyes. Hay numerosas actividades extraescolares, desde música a deporte o idiomas, las cuales compaginan las dos princesas.

Las hijas de los Reyes estudian en el colegio privado Santa María de los Rosales / EFE

Privadas también son las instituciones donde estudian los hijos de los Reyes de Bélgica, Felipe y Matilde. La heredera, Elisabeth, que cumple los 18 años en octubre, estudia en un prestigioso centro en Gales, en el United World College of the Atlantic (UWC), un colegio internacional de la red de Colegios del Mundo Unido, fundado en 1962 que fue de los primeros en contar con un bachillerato internacional, motivo por el que la princesa estudia allí. Se basa en una educación progresista y liberal que aporta una visión global del mundo y tiene un enfoque sostenible. El acceso no es nada fácil y los alumnos son seleccionados por comités nacionales, los cuales dan además financiación a los estudiantes.

Por su parte, su hermano menor, Gabriel, también está cursando el bachillerato internacional, que acaba de empezar, en su caso en la International School of Brussels, una de las más exclusivas para obtener este título que cuenta con cursos en numerosos idiomas, desde el inglés al español o el hebreo. Eso sí, es cara, pues la matrícula para los estudiantes de bachillerato puede superar los 38.000 euros. Por su parte, su hermano Emmanuel acude al Instuto Eureka, un centro especializado en alumnos con dificultades para el aprendizaje, pues el joven sufre dislexia. La pequeña del clan, Eleanore, estudia en el colegio Sint-Jan Berchmans (San Juan Berchmans), que es jesuita flamenco católico.

La realeza en la pública

Por el contrario, los Reyes de Holanda, Guillermo y Máxima, han optado por la enseñanza pública para sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane. Las tres acuden al Christelijk Gymnasium Sorghvliet, en La Haya, un centro público pero de élite, pues está entre las 10 mejores escuelas de los Países Bajos. Allí las niñas de los Orange estudian la secundaria en un ambiente de libertad y autoaprendizaje constante, que fomenta la creatividad y la individualidad de los alumnos. Para los soberanos holandeses era muy imprescindible que sus hijas estudiaran en la enseñanza pública.

Algo similar ocurre en Dinamarca, donde el príncipe heredero, Federico, y su esposa Mary Donaldson, también llevan a su prole a la escuela pública. En concreto, a la escuela de Tranegård, al norte de Copenhague. Fue Christian, el mayor y el que un día será heredero al trono danés, el primero de la familia en estudiar en la pública, y ahora le acompaña también su hermana Isabella. Los pequeños, los gemelos Josephine y Vincent, es muy posible que sigan sus pasos.

En Noruega, la elección entre pública y privada ha traído varios quebraderos de cabeza al príncipe heredero, Haakon, y a su esposa, Mette-Marit. Porque en 2014 sacaron a su hija mayor y futura heredera, Ingrid, de la enseñanza pública -estudiaba en la escuela de Jansløkka, en Askey- y la matricularon en la prestigiosa Oslo International School, una cara institución del país, alegando que como heredera debía mejorar su nivel de inglés.

Pero ahora, cinco años después con los 15 recién cumplidos, Ingrid volverá a la pública para terminar la secundaria. En concreto, asistirá al Uranienborg de Oslo, una decisión que casa con lo que siempre ha hecho la familia real noruega, pues todos sus miembros han estudiado en la pública. Por su parte, su hermano mayor, Sverre Magnus -hijo de Mette Marit adoptado por Haakon- ha acudido al centro concertado Montessori de Oslo, donde se sigue este particular método que adapta el aprendizaje a las características de cada alumno.

La hija de la princesa Victoria de Suecia, la heredera al trono, también estudia en una escuela gratuita. Estelle acude al Campus Manilla, una escuela independiente que no se financia ni de forma pública ni privada, sino que es de una fundación, llamada Carpe Scientia, volcada en la ecología. Sus métodos de enseñanza son libres, aunque se ajustan a las leyes suecas. Pone el acento en la salud infantil, el deporte y los buenos hábitos con el medio ambiente. Allí también estudiará su hermano Oscar en el futuro, pues la princesa y su esposo, Daniel Westling.