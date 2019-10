El descuido de Jordi González: "¿Cuánto tiempo llevo con la bragueta abierta?"

En las 23:30 de la noche cuando, dentro del plató del debate de GH VIP se producía una de los debates más interesantes de la noche: las posibles reacciones De Diego Matamoros al concurso de Estela, su actual pareja.

Tras un largo y acalorado debate, en el que por cierto, también se aprovechaba para hablar de los motivos de la ruptura de Antonio David y Rocío Flores, Jordi González pedía un poco de paz y de calma incluyendo en su discurso a otro de los miembros de equipo. "Oye, por favor, un poco de orden y de respeto. No por nada, si no por nuestro realizador, Ricardo, que está de cumpleaños", decía Jordi haciendo gala de su naturalidad habitual y aprovechando para felicitar a uno de los miembros de su equipo.

Una felicitación que podría pasar desapercibida si no llega a ser por lo que iba a pasar a continuación. Uno de los contertulios del debate ponía como excusa de su tono acalorado la hora a la que se estaba produciendo el debate. Una afirmación a la que Jordi contestaba: "No, por la hora no, que son más 23:34". Un ingenioso comentario con el que insinuaba que no era tan tarde y que vendría acompañado de uno de los momentos más comentados de la noche. "Vamos a conectar con la casa…", continuaba Jordi: "… pero… ay, ¡que llevo la bragueta abierta!", se interrumpía el presentador así mismo en el momento en el que se veía al completo en el monitor que tenía en frente.

Jordi se cerraba la cremallera en pleno directo e intentando girarse para cubrirse, sin conseguirlo, mientras explicaba a los espectadores: "Normalmente me la subo después de terminar, pero esta vez…", se explicaba haciendo clara referencia a que, durante la publicidad, había ido al baño y no se había acordado de subirse la cremallera.

El hecho provocaba los comentarios de los colaboradores, la risa del público y Jordi, sabiendo que las redes se inundarían de comentarios por el despiste, se preguntaba a sí mismo cuánto tiempo llevaría con la bragueta abierta para saber cuánto de comentado sería el percance.