Rapapolvo de Raphael a los políticos: "Hay que estar a lo que hay que estar". 

“Hoy viene a divertirse a ‘El Hormiguero’ el gran Raphael”, comentaba Pablo Motos para presentar al invitado con el que el programa cerraba la semana. “Da gusto entrar así, da gusto ver a la gente”, aseguraba el artista nada más entrar en plató. Raphael confesaba que no tiene abstinencia de público “porque mis recuerdos funcionan bastante bien y siempre los tengo presentes”. Y que, como contaba, su última actuación ante el público fue el pasado 12 marzo, en México. El cantante, visiblemente emocionado, afirmaba tener “una salud espectacular”.

Raphael celebra 60 años en la música con un nuevo álbum, llamado ‘Raphael 6.0', que sale a la vente este mismo viernes. “Son canciones que me han gustado siempre muchísimo. Para celebrar una cosa mía he dejado a un lado mis canciones y he preferido cantar esas canciones con compañeros que admiro y quiero muchísimo”, comentaba el invitado, que se ha reunido de grandes músicos y cantantes como Manuel Carrasco, Luis Fonsi, Vanesa Martín, Pablo López, Pablo Alborán, Natalia Lafourcade, Mon Laferte. Motos le comentaba que poco le ha faltado para llamar a Rafael Nadal. “Porque él no quiere, que yo le enseño”, bromeaba Raphael.

En su nuevo trabajo discográfico, el artista incluye solo una canción en solitario: ‘Resistiré’, del Dúo Dinámico. “La canto yo solo porque me lo pidió mi mujer hace 20 años”, confesaba. A pesar de que no había tenido la oportunidad de interpretar esta canción, afirmaba que “al hacer este disco, fuera de mi repertorio habitual, me entraba perfectamente”. Además del éxito profesional, Raphael también celebra el éxito a nivel de pareja, pues lleva 50 años junto a su mujer, Natalia Figueroa. El secreto, según el cantante, “es quererse mucho y soportarse porque todos tenemos todos un humor diferente. Hay que decirse los buenos días con mucho cariño y las buenas noches con muchísimo cariño”.

Tras estos comentarios, ‘El Hormiguero’ conectaba en directo con Luis Fonsi, que, desde Miami, intervenía en el programa para dar las gracias a Raphael por contar con él en su nuevo disco. “Cantar con Raphael es un honor, un privilegio, es un ejemplo a seguir de perseverancia, de talento, de fuerza. Yo grabé en Miami las voces y es una canción que me encanta”, aseguraba el puertorriqueño. El artista también comentaba los resultados de las elecciones norteamericanos: “La victoria de Joe Biden es un nuevo comienzo, es unión, es unir a un país, celebrar un derecho de los latinos. Por eso me involucré por primera vez en la política. Era hora de levantar la voz y decir que merecemos todos el mismo respeto”.

El cantante invitaba al público a acudir a su próximo concierto en Madrid, que tendrá lugar el 19 de diciembre en el Wizink Center. “El Wizink tiene ahora un sistema que cambia el aire cada 12 minutos. La gente va a estar muy cuidada y me van a cuidar muchísimo. Hay que empezar ya porque tenemos ya una palabra maravillosa dispuesta a entrar en acción, que se llama vacuna”, aseguraba. En este sentido, el artista también aprovechaba para lanzar un mensaje a los políticos de nuestro país: “Sigo la política. Ahora tenemos que estar a lo que tenemos que estar. Y ya el próximo año, cuando estemos bien, ya hablaremos de otras cosas”.