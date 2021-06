Esperanza Aguirre da la campanada en Mask Singer bajo el disfraz de Mariposa

'Mask Singer' ha vuelto a sorprender. Tras La Toya Jackson debajo de 'Menina' e Isabel Preysler cantando disfrazada de 'Gatita' esta semana los investigadores volvían a quedarse petrificado al comprobar que tras la máscara de 'Mariposa' estaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre cantando al ritmo de ‘Ella Elle L’a’ de la conocida Kate Ryan. "Pero qué maravilla", decía Paz Vega. "Cómo nos has descolocado a todos", insistían. "Eso nos pasa por listos", aseguraba José Mota. Ninguno había acertado: Javier Calvo apostó por Mayra Gómez Kemp, Ambrossi por María Teresa Campos y la actriz Paz Vega por Carmen Lomana, al igual que José Mota.

"No sabéis lo que pesa esto. Eso como llevar un becerro", aseguraba la política con el rostro ya descubierto. "He comprendido a la gente que no ve", aseguraba tras decir que no veía nada con la máscara. Tras recibir las gracias por atreverse a participar en el programa Aguirre aseguró que "valor no me falta". Confiesa que sabe hablar muy bien francés y que su deporte es el golf y ahora "la cocina, antes no me gustaba nada". Mantener el secreto ha sido muy complicado pero "nos ponen penalidades brutales".

Aceptó la propuesta porque "cantar me encanta" y confiesa que "no tengo voz pero tengo buen oído". Despistando a todos pasó por el programa cual 'Campanilla' y "tu paso por aquí hace pensar que todo es posible y ha sido una auténtica metamorfosis". Bromeó mencionando a su peluquera porque "me mata directamente" haciendo referencia al calor que ha pasado bajo el disfraz y el pelo con el que ha acabado.