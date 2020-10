La esposa de Mainat acusa al productor de TV de estar detrás de su detención

‘El punto de mira’ emitía este miércoles una de las entrevistas más esperadas del momento, la de Angela Dobrowolski, esposa de Josep María Mainat. La mujer, acusada de haber querido matar a su marido, ofrecía estas declaraciones exclusivas despojándose de las habituales pelucas que suele llevar: “Me siento un poco liberada”. Asegura llevar pelucas para guardar su identidad por el bien de sus hijos: “Cuando apareció la prensa en mi puerta, no quise darle a nadie esa imagen. Esa imagen es de mis hijos”.

La alemana aseguraba que en su juventud sufrió bullying en el instituto: “Era tímida, introvertida, muy callada, y en un barrio de Berlín, de problemas sociales, lo tuve difícil”. Unos años más tarde, con 24, llegó a Barcelona y al poco tiempo conoció a Mainat “un sitio de moda de Barcelona donde iban muchas personas de la televisión”. Durante los diez años de matrimonio, Ángela comentaba se adaptó al estilo de vida del catalán: “No era una vida aburrida, pero sí algo mas tranquila de lo que yo estaba acostumbrada”.

Ante los comentarios que aseguran que se casó por interés, la entrevistada negaba esa afirmación. “Nos queríamos”. Sin embargo, tras diez años de matrimonio, Ángela describe a su marido como “frío, calculador, controlador, vengativo, abusivo”. A continuación, el reportero del programa le formulaba la pregunta del millón: “¿Has intentado matarlo?”. Ángela lo negaba. Eso sí, confesaba cuándo se rompió ese amor: “Hubo dos ocasiones en las que se enfrento a la realidad: cuando se entera de que he sido infiel y, la segunda, cuando se da cuenta que no he dejado esa infidelidad”.

Sobre la noche en la que Mainat fue hospitalizado, Ángela negaba haber provocado que el catalán acabara en coma. “Estábamos en casa de un diabético, en mi casa no había azúcar, no consumíamos azúcar”, aseguraba. Sin embargo, caía en una incoherencia ya que, un momento después, confesaba que esa noche entró y salió de la habitación para buscar dulces. Además, según el atestado, los agentes aseguran que en su casa sí había azúcar blanco. La alemana negaba haber tardado 20 minutos en llamar a los servicios sanitarios, como así figura en los documentos.

Una vez superado el coma, la entrevistada aseguraba que Mainat despertó con agresividad: “Estaba totalmente desorientado, me pegó. Estaba agresivo conmigo”. Ángela no dudaba en afirmar que su marido está detrás de su detención: “En mi detención ha habido muchos errores y a esos errores los llamo favores. La palabra de mi marido fue suficiente para enviarme al calabozo”. Además, se rompía al recordar cómo fue detenida: “Salgo del garaje y me corta un coche por delante y otro por detrás, salen cuatro o cinco hombres y vienen hacia mí, me explican que estoy detenida por intento de homicidio. Literalmente, me metieron en la cárcel. Ahí empezó esta pesadilla que aún me cuesta aceptar”.

La esposa de Mainat desvela nuevos datos sobre su relación con el famoso productor de televisión: “Rompió todos los acuerdos, todo lo que hizo estaba fuera de la ley”. Incluso declaraba que la denuncia del hijo de su marido forma parte de la estrategia de Mainat para salir favorecido en el divorcio. La alemana aseguraba que vivía ajena a las cuentas del catalán y hacía una grave acusación: “Hacía hacia mí un abuso físico, emocional y psicológico. Es frío y dispuesto de casi todo”.