'El internado: Las cumbres' quita el toque infantil de la mítica serie de A3

La incansable búsqueda de un alumno desaparecido del colegio llevará a descubrir la verdad sobre algunos misterios que envuelven 'El Internado: Las cumbres', un "thriller más adulto y estructurado en forma de escape room", que llega este viernes a la pequeña pantalla. Son numerosos los fans a los que les puede la nostalgia por volver a ver un título que tanto éxito dio a Antena 3. Más de 10 años han pasado desde el final de 'El internado: Laguna negra', la ficción de drama, suspense y tragedia que durante siete temporadas no faltó a su cita. Ahora, bajo los mismos guionistas llega el 'reboot' de la recordada historia de misterio, con la que solo comparte nombres y escenario.

"Es una serie totalmente diferente, con tramas y sucesos diferentes, de hecho, gracias que se estrena en la plataforma, ha tenido una evolución y le ha quitado el toque ‘infantil’ que pudiera tener la original. Es más oscura y más adulta”, señalan en una entrevista con EFE los actores Mina El Hammani (Elvira) y Joel Bosqued (Elías), quienes interpretan a dos profesores del Internado. Si bien el elenco de jóvenes actores que interpreta a los alumnos (Daniel Arias como Eric, Albert Salazar como Paul, Daniela Rubio como Adele, Cladia Riera como Inés o Carlos Alcaide como Manu) no vieron en su momento la serie original por edad, creen que esta nueva propuesta tiene elementos que la harán especial gracias a que “llevan a los personajes al límite" y a su fotografía y estética.

Sobre la responsabilidad de hacer un 'reboot' de una serie que tuvo tanto éxito, los jóvenes actores confiesan que “da un poco de vértigo”, pero a su vez piden al espectador que, a pesar de que va a ser inevitable una comparación con la original, que "vean la serie de cero". 'El internado: Las cumbres', que se emitirá en Amazon Prime, se sitúa en un colegio ubicado junto a un antiguo monasterio en una zona aislada, entre las montañas.

En este lugar, los alumnos -rebeldes y problemáticos- se verán enfrentados a una estricta disciplina. Pero además deberán hacer frente a terroríficas e inesperadas aventuras en medio de un bosque circundante que esconde antiguas leyendas y amenazas. En su afán por escapar -punto de partida de la serie que se inicia con la desaparición de Manu tras su escapada del colegio-, se toparán con los misterios que yacen en los alrededores de Las Cumbres. No se imaginan los horrores, peligros y amenazas que deberán enfrentar si quieren sobrevivir.

"Es cierto, no tenemos ni idea de lo que está pasando fuera; al fin y al cabo, nosotros estamos allí, en ese sitio en medio de la nada porque tenemos un pasado complicado, y esa instrucción disciplinaria casi militar hace que queramos salir de allí, pero al final nos damos cuenta que lo que hay fuera es mucho peor de lo que tenemos dentro", señala Gonzalo Díez, quien da vida a Julio, uno de los estudiantes del Internado.

Por su parte, Asia Ortega, quien se mete en la piel de Amaia -es la líder de los estudiantes, una chica visceral y muy emocional, que sufre problemas de audición- reconoce que para preparar su personaje tuvo que hacer un proceso de introspección. "Me acordé mucho de mi ‘yo’ con 15 años, porque yo he sido siempre una mujer de armas tomar, de luchas contra los que nos parece injusto de la sociedad. Ha sido agotador canalizarlo porque Amaia es muy intensa, pero ha sido un regalo", sostiene.

Además, reconoce que para ella la máxima dificultad de interpretarlo radicaba en la limitación física: "Me hicieron unos audífonos a medida y tuve que trabajar mucho el tema de los olores y de la música, y hablar con personas que han trabajado con audición reducida; eso me ayudó mucho a acoplar mi personaje". Aunque para ver esta serie no hace falta tener muchos datos de su predecesora, sus creadores (Laura Belloso y Asier Andueza) han salpicado los ocho episodios de esta primera temporada de algunos guiños al pasado. De hecho, en el primer capítulo aparece un cameo de Blanca Suárez y Yon González hablando sobre su paso por el Internado: Laguna negra en un programa de televisión.