Sophie Turner carga contra los que piden rehacer el final de 'Juego de Tronos'

El final de ‘Juego de Tronos’ ha desatado las críticas de muchos de sus fans. De hecho, se han recogido más de un millón de firmas para que HBO reescriba la última temporada y se vuelva a grabar. Una iniciativa que no ha gustado nada a una de sus protagonistas, Sophie Turner, que en la ficción encarna a Sansa Stark.

Para aquellos que no hayan visto todavía el desenlace, señalar que a partir de ahora en este artículo habrá spoilers. Sansa, cuyo papel en la serie evolucionó hasta convertirse en un personaje clave, termina la historia como reina independiente del Norte, votando por su hermano Bran como rey de los Seis Reinos restantes.

La votación se produce después de que Jon Nieve acabase con la vida de su amada Daenerys Targaryen, convertida en una tirana en los últimos episodios con la decisión de arrasar Desembarco del Rey. Este final no gustó a los fans, comparándolo algunos de ellos con el de Los Serrano.

Mientras las firmas para volver a filmar la serie siguen aumentando, Sophie Turner ha puesto el grito en el cielo señalando que la recogida de firmas es “irrespetuosa”.

“Sinceramente, no me sorprende la reacción. La gente siempre tiene una idea en la cabeza de cómo quieren que termine la serie, así que cuando finaliza de otra manera, hablan de ello y se rebelan. Lo increíble de ‘Juego de Tronos’ es que siempre ha habido giros de guión desde la temporada uno. Por ello, Daenerys convirtiéndose en una reina loca no debería ser tan negativo para los fans. Es un shock, seguro, pero creo que critican porque no fue como pensaban”, explica en una entrevista en ‘The New York Times’.

“Todas estas peticiones de firmas son irrespetuosas con los actores, los escritores y los productores que han trabajado sin descanso durante los últimos 10 años, y durante 11 meses en la última temporada, en la que se rodaron escenas nocturnas en 50 ocasiones. Mucha gente trabajó muy duro, y que los fans lo tiren a la basura porque simplemente no ocurrió lo que deseaban es irrespetuoso”, añade.