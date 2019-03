La fotografía de los hijos de Shakira y Piqué que ha logrado un millón de 'likes'

Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más mediáticas del mundo que, casi una década después de comenzar su relación, sigue generando tanto interés como en su día, cuando todo salió a la luz después de que España ganara el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Por ello, cada paso que dan es seguido al milímetro, y eso que no se prodigan en salidas públicas. Al menos que nosotros conozcamos.

Si bien este fin de semana hicieron una plan en familia con sus dos hijos, Milan y Sasha que fue captado por las cámaras. Pero no las de los paparazzis, si no las del club donde juega Piqué. Porque la familia acudió al Palau Blaugrana para ver el partido que enfrentaba al equipo de baloncesto del FC Barcelona con el San Pablo Burgos, y el club colgó una foto de ellos en sus redes sociales que ya tiene un millón de 'likes'.

"La familia Piqué en el Palau, domingo en familia", es el título del post en el que aparecen la cantante y el futbolista con los dos niños, uno moreno y otro rubio, formando una estampa de anuncio. Shakira, más morena que de costumbre, estaba tenía al lado a Milan, que iba vestido con la equipación del Barcelona y saludaba a la cámara con la mano. Por su parte, Piqué tiene sentado encima al pequeño Sasha, quien también dicía hola con la manita. El niño lleva una camiseta de estampado 'tie dye', que es tendencia esta primavera.

La fotografía ha sorprendido por lo grandes que están ya los niños, a los que hacía bastante que no veíamos en una salida pública. A pesar de que sus padres suelen sacarles en sus redes, no es habitual verles con ellos por las calles de Barcelona o acudiendo a hacer alguna actividad propia de su edad. De ahí que acumule tantos 'me gusta', siendo una de las últimas imágenes de la cuenta de Instagram del Barça con más aceptación entre sus 66 millones de seguidores.

Una imagen en la que todos aparecen felices y sonrientes. Shakira incluida. Aunque ya hay fecha para su juicio por presunto fraude fiscal de 15 millones -el próximo 12 de julio-, la cantante se mostraba sonriente y contenta con sus niños, que ya tienen 6 y 4 años (Milan es el mayor y Sasha el benjamín), lo que demuestra que está convencida de que todo saldrá bien. Las últimas informaciones apuntan a que la estrella ha cambiado de estrategia y, si en un primer momento quiso dar la batalla, ahora apuesta por colaborar con Hacienda para solucionar todo cuanto antes.