Polémica en Twitter por las quejas de Frank Blanco a una orden de Burger King

"Qué pena que tras 2 meses confinados encargo cena a Burger King a través de JustEat, pierdo 2 horas por errores en la comida y en la ausencia de unos regalos que acompañaban los menús infantiles, y que la respuesta sea que el cliente miente... Suerte, la vais a necesitar". Frank Blanco ha desatado la polémica en Twitter por este mensaje. Algunos internautas han entendido la indignación del presentador por la contestación de "mentiroso" por parte del restaurante, pero otros han criticado sus quejas porque "hay gente muriéndose".

Qué pena que tras 2 meses confinados encargo cena a @BurgerKing través de @JustEat_es, pierdo 2 horas por errores en la comida y en la ausencia de unos regalos que acompañaban los menús infantiles, y que la respuesta sea que el cliente miente... Suerte, la vais a necesitar. pic.twitter.com/JQO5LzGQ9U — Frank Blanco (@Frank_Blanco) May 24, 2020

Cualquiera al que le haya pasado eso lo hubiese twitteado igual que @Frank_Blanco , como el ha dicho no por el olvido si no por tratar al cliente de mentiroso. Pero aquí lo que vale es atizar al famoso ... sea por lo que sea. — Eneko Piña (@egartzea) May 24, 2020

Frank, hay gente muriéndose... — Ελισάβετ (@cunao_detector) May 24, 2020

A las quejas del presentador, la cadena de hamburguesas respondió que "no es posible que no se hayan enviado los regalos correspondientes a tu pedido", y no le dieron la posibilidad de hacer un nuevo envío. Esto fue lo que llevó a Blanco a arremeter contra la cadena en Twitter y ganarse las críticas de varios seguidores.

Oh, no, Burger King se ha olvidado los juguetes de Frank Blanco. Espero que tengan preparados buenos abogados: aquí no va a haber piedad. Llegaremos a los tribunales por los muñecos de Pokémon. — Randy Meeks (@randymeeks) May 24, 2020

Ajajajajaj a mi ya no me la cuelan, Esto es publicidad encubierta 😒 — TETEHATER (@TeteHaterHD) May 24, 2020

Burger King presentó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en marzo que afecta a cerca de 12.000 trabajadores, un total por debajo de sus previsiones iniciales gracias a la reapertura de su servicio a domicilio. Esto ha ayudado a 'salvar' algunos de los puestos de trabajo de la empresa en medio de las restricciones de actividad y movilidad por la Covid-19.