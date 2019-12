Gianmarco, en 'Sálvame Deluxe' con el corazón roto: "Adara me ha traicionado"

La séptima edición de ‘GH VIP’ finalizaba este jueves con Adara como ganadora de los 300.000 euros del maletín. Su relación con Gianmarco dentro de la casa ha sido lo más comentado del ‘reality’ de Telecinco y lo sigue siendo fuera. Este sábado, el italiano ha acudido a ‘Sábado Deluxe’ para dar los últimos detalles de su sonado amor.

María Patiño recibía al exconcursante de ‘GH VIP’ en medio de una gran expectación por conocer sus comentarios. Según había avanzado, su relación con Adara, una vez fuera del concurso, no ha ido todo lo bien que se esperaba. “Con el corazón roto”, así presentaba el programa al invitado, que, con un rostro serio, aseguraba estar decepcionado con su actual pareja.

48 horas después de salir del programa, Gianmarco ha comentado que no ha podido estar con Adara ya que ha preferido estar con su familia. Tampoco han ayudado las declaraciones de la ganadora de ‘GH VIP 7’, que ha asegurado estar arrepentida de sus besos con Gianmarco porque ha hecho daño a su todavía marido, Hugo Sierra. “Adara ha roto su promesa de enseñarme las luces de Navidad de Madrid”, aseguraba a la presentadora.

Entre otras declaraciones sobre su disgusto, Gianmarco ha sido muy contundente sobre su distanciamiento con su novia: "Adara me dijo que estaba enamorada de mí, pero ya no me la creo". Disgustado, hacía hincapié en el cambio que, a su juicio, la madrileña ha experimentado tras su triunfo en el concurso. “Adara me ha traicionado, me ha roto el corazón por segunda vez”, sentenciaba.