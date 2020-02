De la pasarela de 'OT' a la alfombra roja: Gisela lleva la moda española a los Oscar

De cruzar la famosa pasarela de 'Operación Triunfo' a pisar la pasarela de la moda de los Premios Oscar 2020. Gisela se ha convertido en la embajadora de la moda española en la 92 edición de los Oscar."Estoy feliz, emocionada, nerviosa. Es un sueño: estar en los Oscar, no solo paseando por la alfombra roja, sino teniendo la oportunidad de pisar ese escenario maravilloso", comentaba.

Para el photocall la cantante llevó un vestido rojo largo, apertura lateral y escote con corte asimétrico. Una de las mangas se convertía en una boa, rematada con plumas de marabú, en un diseño firmado por Tot-Hom, casa que también ha vestido a Cristina Pedroche e Isabel Preysler. Las joyas también eran del español Miquel Barberá, de Hàbir, y las sandalias de la española Whitehaven.

En la actuación, Gisela ha compartido escenario con Carmen Sarahí, de México; Maria Lucia Heiberg Rosenberg, de Dinamarca; Willemijn Verkaik, de Alemania; Takako Matsu, de Japón; Lisa Stokke, de Noruega; Kasia Laska, de Polonia; Anna Buturlina, de Rusia; y Gam Wichayanee, de Tailandia.

En total, la ceremonia de los Óscar ha acogido a nueve artistas de diferentes países que han prestado su voz a Elsa y que han acompañado a la estadounidense Idina Menzel en la actuación. Para subirse al escenario Gisela también se ha decantado por diseño español. En esta ocasión lució un modelo del diseñador Jordi Dalmau, un vestido ideado bajo las directrices de Disney.

Era un vestido joya en dos piezas: cuerpo y falda. La parte superior, confeccionada a base de pedrería realizada en rosa palo y plata. La falda, una composición de tules rosas empolvados cortados con efecto plumas. Gisela se ha mostrado encantada por el respaldo que ha recibido de los fans españoles. "Estoy feliz, no me lo esperaba, me ha sorprendido mucho todo el revuelo que se ha formado", confesó.

"Gracias a todos por querer vivir conmigo este momento tan especial y por mandarme tanto amor, que realmente me llega", añadió. La cantante española Gisela acudió a teatro Dolby para interpretar el tema "Into the Unknown" de Frozen II con dos diseños españoles, tanto para la sesión de fotos en la alfombra roja como para su actuación junto a otras "Elsas" del mundo.