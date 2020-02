Hugo Sierra confirma su relación con Ivana Icardi en 'Supervivientes 2020'

Una semana después del estreno de 'Supervivientes 2020', los famosos participantes volvían a conectar este jueves con Jorge Javier Vázquez. Las extremas condiciones climáticas en los Cayos Cochinos de Honduras obligaban a evacuar la isla, lo que provocaba la alarma entre los concursantes. "Ha sido muy duro", comentaba Rocío Flores sobre la situación que acababan de vivir. También Fani Carbajo comentaba las duras condiciones que les había obligado a abandonar la isla: "Lo he vivido fatal, estaba pensando todo el rato que íbamos a volcar".

Con la lluvia como testigo, Lara Álvarez daba la bienvenida a los diecisiete supervivientes, que hacían su entrada en la conocida palapa. La atención del programa se centraba en Hugo Sierra, exmarido de Adara, e Ivana Icardi, ex de Gianmarco. "Hay gente que se conoce en aplicaciones móviles y otros en programas de televisión", comentaba Jorge Javier ante el acercamiento que Hugo e Ivana han experimentado en los últimos días. "¿Qué has visto en Hugo?", preguntaba el presentador a la argentina, que miraba al uruguayo con “cara de pava”, como aseguraba Jorge Javier. "La verdad, antes de que José Antonio diga sus comentarios, lo digo. Yo venía desconfiada al principio y la verdad es que descubrí a una persona increíble. Estuvo pendiente de mí, preocupándose de mí, es un tío increíble", afirmaba Ivana.

Ante estas palabras, Hugo sonreía y trataba de disimular su atracción por la participante. "Soy una persona bastante introvertida y tiendo a ser muy selectivo con mis amistades o con la chica que está conmigo", explicaba el exganador de ‘GH Revolution’. Vencía su timidez para aceptar la buena química que existe entre los dos. "Ivana me encanta", confesaba. Pero no todo era positivo, sus compañeros no tardaban en comentar esta incipiente relación. "Ella dijo que no tendría nunca nada con él porque es mayor que ella y que podría ser su padre", aseguraba José Antonio Avilés, quien acusaba a Ivana de querer ser "la Gianmarco de Adara".

Esta misma línea, el periodista iba más allá: "A mí me da la sensación de que todo viene hablado de fuera, lo hacen para vengarse de Adara y a Ivana le viene bien para darse a conocer en España". Una de las más críticas con Hugo era Helena, su exsuegra. La madre de Adara comentaba que este acercamiento entre los dos "era muy previsible" y cargaba contra el uruguayo. Más allá de la posible relación entre Hugo e Ivana, Helena le acusaba de haberla expulsado del parto de Adara. "A mí me dijeron, y yo sé que fue por él, que no fuera al parto de mi hija", confesaba.

En su turno de réplica, Hugo respondía que no quería profundizar en este tema porque "son temas muy delicados que no quiero profundizar, pero lo que ha dicho no es verdad". Helena volvía a interrumpirle para dejar clara su postura: "A mí me es indiferente con quién esté, lo que hagan. El aburrimiento te lleva a esos momentos. Lo del parto es una verdad como que estoy aquí en Honduras. De hecho, luego me mandabas del hospital, no querías ni que estuviera en el hospital". Los dos se increpaban y Hugo acusaba a la madre de Adara de no decir la verdad: "No mientas. Estás diciendo barbaridades, una mentira tras otra".

Helena levantaba la voz y defendía su versión: "Tú me decías que me fuera porque llevaba horas. Lo que salía por tu boca era que yo no estuviera ahí". Jorge Javier intervenía para cerrar este tema que afecta a un menor para volver centrar el foco en la supuesta relación de Hugo e Ivana. "A mí no me molesta, pero no sé las mil teorías de Avilés. Él es el primero que acusa de que busco cámara para ser conocida y el primero que lo hace es él", comentaba la argentina. Ivana explotaba contra José Antonio: "Cállate un poco y no te metas en la vida de los demás. Si a mí me da la gana de enamorarme, ¿a ti qué mas te da? Métete un poco en tu vida y cierra la boca".