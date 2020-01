La indirecta de Nuria Roca a Pablo Motos: "Yo no compro seguidores de Instagram"

'El Hormiguero' comenzaba la semana con la visita de Luis Tosar y Anna Castillo, que presentaban en el programa de Pablo Motos su nueva película, 'Adú'. En esta cinta, que se estrena en los cines de toda España el próximo 31 de enero, se refleja las duras historias que se viven en medio de la pobreza de África. Nada más sentarse frente al presentador, Luis Tosar destacaba las 12 veces que acudía al plató, lo que le hacía acreedor del título de "invitado platino". "Yo no voy a parar hasta igualarle, mínimo", bromeaba Anna Castillo.

Los dos invitados recordaban su reciente asistencia a los premios Goya 2020, donde la actriz presentó un galardón. "Luego tuve recreo, podía tomarme un vino, fue guay". Por su parte, Luis Tosar confesaba que no suele prepararse un discurso de agradecimiento cuando está nominado. Y cuando gana algún premio, se lo lleva a casa de sus padres. "No me gusta verlos, tenerlos cerca, me da yuyu", confesaba. "Yo los tengo en el salón de casa. Me despierto y digo: ‘a ver, ¿están todos", comentaba entre risas la actriz.

Sobre la película que protagonizan, Ana Castillo revelaba uno de sus mayores secretos: "Me da mucho miedo volar y tomo cosas para volar". Para esta cinta, la actriz tuvo que volar entre países de África, lo que le llevó a tomar medidas para vencer este miedo. "He descubierto que tengo que tomar un somnífero y luego algo que me quite la ansiedad", explicaba. Una de las anécdotas de la grabación, según confesaba, tenía que ver con este asunto: "En una escala en Casablanca me tomé las dos cosas y me quedé feliz, pero el avión no despegaba. Nos desalojaron y yo me quedé dormida en el suelo del aeropuerto".

Nuria Roca y Pablo Motos protagonizaban un divertido enfrentamiento provocado por las redes sociales. Los dos luchan por conseguir más seguidores que el otro. "Se te ha ido de las manos. Estás loquísimo con Instagram", afirmaba la colaboradora. El presentador contraatacaba: "Has caído como una rata". Los dos recordaban que, hace un tiempo, Nuria Roca mostraba que tenía el doble de seguidores que Motos y, en esta ocasión, él se tomaba la revancha: "Ahora yo tengo el doble de seguidores". Y la guerra continuaba. Pablo Motos anunciaba su próxima medida para ganar más fans: "Si llego a un millón y medio de seguidores, voy a regalar un viaje de 9 días para dos personas a Punta Cana". La respuesta de Roca no se hacía esperar: "Eso es trampa. Yo no compro seguidores, mi Instagram es auténtico".