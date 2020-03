Instagram censura una foto de ElRubius por "incitar al odio y al bullying"

Las normas de Instagram para evitar comportamientos y actitudes inadecuadas en las redes son claras y se aplican sobre cualquier perfil, da igual el número de seguidores tenga. Así, el último en sufrir esta política ha sido ElRubius, un influencer español que cuenta con casi 12 millones de seguidores en su perfil de la red social.

ElRubius subió una foto junto a su compañero y también estrella en las redes, Mangel. A priori, la imagen no violaba la política de Instagram. Aparecían ambos sonriendo a cámara. Sin embargo, según ha explicado el joven, la censura se debe más a que "Instagram no sabe rolear".

La censura se produjo por el comentario que acompañaba a la imagen. En el texto señalaba que "iba a destruir la casa de Karmaland a Mangel", una afirmación que según explicó Instagram, "incitaba al odio, acoso y al bullying".

Pese a ello, el joven decidió volver a subir la misma imagen con diferente texto, en el que explicaba la situación. "Instagram me ha eliminado esta foto que subí hace unas horas por que "incitaba al odio, acoso y al bullying" ya que puse en el texto que le iba a destruir la casa de Karmaland a Mangel. La resubo de nuevo diciendo que... te quiero mucho, guapo. No diré nada mas", ha escrito. La censura de Instagram funciona de acuerdo a algoritmos, por lo que, como ha ocurrido en este caso, no interpreta los textos.