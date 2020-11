Isa Pantoja, hundida tras hablar con su madre: "No se pone en mi lugar".

‘La casa fuerte’ vivía este domingo uno de sus programas más tensos. Jorge Javier anunciaba una sorprendente noticia nada más comenzar la emisión: "No habrá boda entre Isa Pantoja y Asraf Beno". El presentador desvelaba que la pareja había protagonizado, una vez más, una gran discusión que los había llevado al límite. Y, según comentaba Lara Álvarez, era Asraf el que había tomado la decisión. Desde plató, Jorge Javier aseguraba que la ruptura "es lo mejor que les puede pasar".

Isa Pantoja, además del conflicto con su pareja, también tenía que afrontar otro asunto. Como desvelaba el presentador, el programa le había comunicado, a través de un telegrama, que tenía la oportunidad de abandonar el concurso por un día para visitar a su madre. El programa emitía las imágenes del momento en el que Isa recibía la noticia. "Lo tengo claro, pero me duele. Ojalá pudiese hablar con ella por teléfono", afirmaba la hija de Isabel Pantoja.

El programa guardaba el misterio sobre la decisión que había tomado la concursante. "Antes de ir a Cantora, Isa ha preferido hacer una llamada y está destrozada", aseguraba Jorge Javier. En un pequeño delante de la llamada, Isa Pantoja aparecía destrozada, ahogada en sus lágrimas y se lamentaba: "No me esperaba eso de mi madre para nada, me parece súper injusto". El presentador del programa confesaba que "estos últimos días han sido muy difíciles para Isa Pantoja".

La concursante, durante la emisión en directo, respondía ante el presentador: "Estoy un poquito más tranquila y, en verdad, ni lo pienso. Me he centrado en la gala de hoy". Isa Pantoja explicaba a cámara que tomar la decisión de acudir a Cantora, o no, no fue fácil: "Me costó decidirme, pero no le he dado más vueltas". "En cualquier caso, ha sido tu decisión", le recordaba Jorge Javier. La concursante reiteraba que "le di vueltas porque estaba dubitativa, pero considero que he hecho lo mejor". Lo que quedaba claro es que la llamada de Isa Pantoja a su madre no fue como ella esperaba: "Ella no se pone en mi lugar", comentaba entre lágrimas. Eso sí, dejaba claro que "era lo mejor que podía hacer".

Al margen de la polémica de Isabel Pantoja, el concurso continuaba su curso. Sonia Monroy y Tom se sometían al voto del público para determinar cuál de los dos abandonaba el programa. Finalmente, Sonia era la elegida para finalizar su concurso. "Me llevo muchos amigos, me voy feliz. Yo ya tenía este presentimiento", comentaba la participante en su despedida. Como último deseo antes de salir por la puerta, agradecía especialmente el apoyo de su compañero Albert. "Es un tío muy noble", aseguraba.