La tercera entrega de ‘Idol Kids’ se presentaba como una de las más emotivas del programa hasta el momento. Las actuaciones de los pequeños iban tocando la fibra de Isabel Pantoja, Carlos Jean y Edurne, especialmente de la primera. La intérprete de ‘Marinero de luces’ sorprendía a sus compañeros al confesar que conoció personalmente a Michael Jackson. Este momento se producía después de que uno de los concursantes cantara el tema “Billie Jean” del cantante norteamericano. “Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente”, confesaba la artista.

Edurne y Carlos, sorprendidos ante esta anécdota, preguntaban más detalles a su compañera. Isabel Pantoja respondía que conoció a Michael Jackson en Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles. “Juan Gabriel vivía allí y su vecino era él”, comentaba. Durante una visita al cantante mexicano, de quien era muy amiga, Pantoja aseguraba que se lo presentó. “Fue solo un momento, intercambiamos unas palabras. Era un señor súper delgadísimo. Lo vi en lo peor. Juan Gabriel le dijo que le abría su casa para que pasara por ahí y así evitar a la prensa. Y él lo hacía”, afirmaba la cantante.

Además de esta confesión, Isabel Pantoja se emocionaba al ver la actuación de una niña de ocho años que había escrito una canción para su madre. “A mi edad yo no he conseguido componer la canción que tú sí has hecho con ocho años”, expresaba. Y no podía contener las lágrimas al recordar a su propia madre, “lo más grande”, de su vida. Esta actuación le traía recuerdos de su infancia y así lo manifestaba: “Mi madre vio mis cualidades desde que tenia ocho años”. También Edurne se mostraba muy agradecido a su madre por haber apoyado su carrera desde siempre.

Pero, sin duda, el momento más emotivo de la noche llegaba cuando un concursante del ‘talent’ de Telecinco, Álvaro, interpretaba el tema ‘Como una ola’ de Rocío Jurado. Tras su actuación, al ver al niño tan emocionado al ver a su ídolo, Isabel Pantoja le abrazaba. Y aprovechaba para rendir un sentido homenaje a Rocío Jurado. Entre lágrimas, la artista recordaba a la de Chipiona: “Me ha emocionado, tu cantando y que me cantes esa canción de mi compañera, a la que tanto echa de menos. Por lo menos yo. Jamás morirá, jamás, porque su música y su legado siempre quedará”. Tras estas emotivas palabras, Pantoja lanzaba un beso al cielo.