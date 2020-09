Telecinco estrenaba este lunes uno de sus platos fuertes de la nueva temporada televisiva: ‘Idol Kids’. Jesús Vázquez, presentador del programa, daba paso Edurne, Isabel Pantoja y Carlos Jean, que ejercen como jurado del ‘talent’. Anne, Ainara y Alfonso Ortiz han sido los primeros concursantes en romper el hielo sobre el escenario. Desde el principio del programa, Isabel Pantoja se mostraba muy pendiente y emocionada ante los niños.

Tras estos tres concursantes, Marta, de 14 años, conquistaba al jurado y al público con su actuación de ‘La llorona’. “Ay, Dios mío. No hay palabras. Yo ya no puedo sentarme después de haberte escuchado”, afirmaba Isabel Pantoja entre lágrimas mientras pedía el ticket dorado para la concursante. “Tienes un mando a distancia y aquí tienes tu ejercito de sentimientos. Nos has manejado como has querido”, afirmaba Carlos Jean. Edurne, sin palabras, también se rendía ante la joven. Finalmente, Marta se hacía con el ticket dorado de los tres jueces.

A continuación, llegaba el momento más emocionante de la noche. Antonio se atrevía a presentarse frente al jurado con el tema ‘Marinero de luces’, una canción de Isabel Pantoja. La tonadillera no podía contener las lágrimas al escuchar los primeros acordes de su canción. Y rompía en llanto a medida que Antonio avanzaba. “Es mi vida plasmada en un disco. Y toda esa pena que llevaba en aquel entonces, que aún la llevo porque se lleva por dentro. Yo tuve que dejar de cantarla”, confesaba Isabel con lágrimas en los ojos.

Muy emocionada, se sinceraba con sus compañeros: “Él era mi vida. Él era la luz”. Así recordaba la cantante a Francisco Rivera, más conocido como Paquirri, que fallecía en 1984 por una cornada durante una corrida de toros. “Nunca voy a dejar de llorarle. Esta canción fue la primera que José Luis Perales me llevó cuando falleció mi marido. Es mi vida del año 84. Yo no haré nunca otro disco igual jamás”, aseguraba. Edurne y Carlos Jean abrazaban a su compañera al verla tan emocionada.

Tras despedir a Antonio, que se hacía con el voto favorable del jurado, Isabel hacía una última confesión a sus compañeros. La cantante les comentaba cómo vivió aquel momento tan duro para ella. “Tenía 36 años y yo 27. Me quedé sin él con un niño de siete meses. Fui la mujer más feliz con él. Menos mal que tuvimos al niño pronto y no decidimos estar sin niños un añito tras la boda, como muchas parejas”, aseguraba. Ya más calmada, Isabel reiteraba el amor por Paquirri y por su hijo: “Me quedé embarazada el primer mes, sino no hubiese tenido a mi hijo. Fue tremendo. No sé ni como estoy viva”.