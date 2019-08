Patrocinios exprés a 20.000 euros: así se gesta el concierto de J.Lo en Fuengirola

La cantante y actriz neoyorquina Jennifer Lopez aterrizó este miércoles en el Aeropuerto de Málaga en su avión privado, rodeada de personal de seguridad y de su séquito, que suma un total de 170 personas y que viajó en un segundo jet. Pero su destino no era Marbella (no todo iba a ser la gala Starlite). Su destino es el Festival Marenostrum Castle Park que se celebra en el castillo mozárabe de Fuengirola. Un concierto único, ya que es la primera vez -y la única este año- que J.Lo pisa suelo patrio. Fuengirola es la última parada de 'It’s my party Tour', antes de saltar a Egipto. Unos conciertos con los que celebra su 50 cumpleaños por todo el mundo y haciendo caja. La entrada más cara alcanza los 275 euros.

Contratar a una diva cargada de excentricidades y con semejante caché no es sencillo. Y menos aún para un Ayuntamiento como el de Fuengirola. Lo cierto es que hasta el miércoles los organizadores del evento seguían con la fecha del concierto en el aire, buscando patrocinadores para costearlo. Han tocado, no siempre con éxito, a casi todo los empresarios relevantes de la Costa del Sol, exprimiendo hasta el último minuto para que el concierto de J.Lo salga rentable.

El 'producto Jennifer López'

Se ofrecían varios tipos de patrocinios. Del llamado 'platinium', de 100.000 euros y que conlleva una amplia difusión en radio, carteles por la ciudad y en zonas estratégicas del recinto, spots publicitarios de diez segundos en el concierto, acciones exclusivas con la marca en la actuación y 8 entradas VIP en el box de autoridades; otro, de 20.000 euros y llamado 'patrocinio silver', incluye cobertura de prensa, rótulos y 8 entradas generales.

También se ha ofrecido por cantidades que rondan los 100.000 euros que la cantante acudiera a locales de moda de la costa. Sin embargo, el sentir general de los empresarios consultados por La Información es que la artista es demasiado caprichosa. Puede pasar, por poner un ejemplo, que se la espere en el laureado restaurante de Dani García (Estrella Michelín) y después la diva cancele en el último momento.

Mira también Jennifer López y Álex Rodríguez, la boda que unirá a los latinos más ricos de EEUU

La neoyorquina llegó procedente de Rusia, donde actuó el pasado martes. Como era de esperar, todo con los niveles de discreción y seguridad habituales en los entornos de las estrellas internacionales como ella, que tiene en su cuenta corriente nada más y nada menos que 370 millones de dólares, según 'Forbes'. Permanece en secreto el lugar dónde se alojará, aunque en Fuengirola solo hay cuatro hoteles de lujo y otras tantas villas privadas que podrían cumplir sus exigencias.

Uno de los candidatos para alojarla es el Hilton. La cadena norteamericana Hilton anunció el pasado junio que ha invertido 22 millones de euros en la renovación íntegra del hotel, que ahora abre sus puertas bajo la marca de lujo Curio Collection by Hilton, con 177 habitaciones. No habría mejor estreno que contar con la cantante. El que fue el Higuerón Hotel Málaga cuenta incluso con 24 suites con balcones y terrazas con paneles de vidrio con vistas al mar Mediterráneo, y que ofrecen unas vistas panorámicas de 360º. Una pista: este establecimiento es uno de los patrocinadores del concierto.

17 millones de gastos más

La empresa que organiza el evento depende del Ayuntamiento de Fuengirola, que casualmente y coincidiendo presentó sus presupuestos de 2019 a final del mes pasado. Estos nuevos presupuestos prevén que los ingresos asciendan a 102 millones euros (104, 9 euros de consolidado). Las inversiones alcanzarán 18,9 millones de euros. La principal novedad es que crecen en algo más de 17 millones de euros en el apartado de gastos con respecto al ejercicio anterior. Es de suponer que el concierto de Jennifer López estará detrás de estos gastos.