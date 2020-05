Alba en 'El Hormiguero': "Es una putada no poder abrazar a mis compañeros".

‘El Hormiguero’ cerraba la semana con un nuevo programa en el que Pablo Motos arrancaba con una reflexión sobre “la envidia”. Según contaba, “la envidia es el enemigo de uno mismo”. El presentador explicaba que “la envidia viene de un malestar interno con el miedo a ser menos”. Esta sensación “te convierte en peor persona y te hace infeliz” ya que “es una bronca interna que no descansa nunca”. Para combatir la envidia, Motos aseguraba que “el antídoto es la ingratitud”. “Es imposible tener miedo y a la vez ingratitud”, afirmaba.

A continuación, El Monaguillo, Luis Piedrahíta y Marron se sentaban con el presentador para comentar las noticias del día. Motos comentaba que, para él, “la noticia del día” era la que aseguraba que muchos españoles han instalado piscinas en sus balcones. El valenciano sorprendía al no empezar comentando la política. “Están llegando a un nivel de bajeza que no me apetece entrar en eso”, se justificaba.

Tras el debate en la mesa, el programa conectaba en directo con Jordi Alba. El jugador del Fútbol Club Barcelona confirmaba la noticia sobre su futura paternidad. “Se avecina un nuevo miembro en la familia. Unos han hecho pan y tu el croissant entero”, bromeaba el presentador. Jordi confesaba estar muy contento ya que “es una alegría para la familia”. Además, desvelaba el sexo del bebé: “Es una niña, estamos muy contentos y muy felices”.

Pablo Motos pasaba a comentar las normas impuestas por el Gobierno en relación al deporte. “Habéis vuelto a entrenar y es todo una marcianada. No tiene ni pies ni cabeza”, aseguraba el presentador. Jordi Alba respondía que “los primeros entrenamientos éramos cuatro personas”. El presentador criticaba el cambio de opinión de Pedro Sánchez sobre las normas del confinamiento: “Los guantes sí, los guantes no, las mascarillas sí, las mascarillas no”. El deportista aseguraba que el no poder abrazar a sus compañeros tras marcar un gol “es una putada”.