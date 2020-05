José Antonio Avilés reconoce sus mentiras: "Me creé una vida paralela".

Telecinco emitía este miércoles una de las entrevistas más esperadas del momento. Jorge Javier Vázquez tomaba las tiendas de un especial de 'Supervivientes' para esclarecer la verdad de las polémicas que rodean a José Antonio Avilés, concursante del 'reality'. En la mayoría de los programas de Mediaset se ha hablado de sus presuntas estafas y mentiras y, finamente, Avilés daba la cara para contar "toda la verdad". "Se me ha matado y no se ha hablado conmigo. No soy un prófugo de la justicia", afirmaba el supuesto periodista ante la cámara.

Con un Jorge Javier muy incisivo, Avilés se quitaba la careta: "He cometido muchos errores y los asumo". Explicaba que recurrió a la mentira "porque es el camino fácil", un camino que le ha llevado a acumular numerosas acusaciones de supuestos delitos. "Si tengo que pedir perdón, pediré perdón", aseguraba. Según reconocía, "me creé una vida paralela". Y continuaba con sus explicaciones: "No supe parar a tiempo porque, en aquel momento, no vivía una situación buena. Llega un momento en el que paras, frenas y crees que no hay un pasado y se ha borrado, y no es cierto. El pasado siempre sale a relucir".

Avergonzado ante las evidencias, "con el corazón en la mano" afirmaba que "hasta que no me han explicado lo que había, no he podido hacer frente a nada". "¿Has engañado a gente en tu pasado?", preguntaba Jorge Javier. Avilés contestaba con rotundidad: "Sí, he engañado a gente en mi pasado y a mí mismo, pero no he querido hacer un daño con ese engaño". Y llegaba la cuestión sobre las supuestas estafas. "Debo dinero, pero no he estafado. Estoy haciendo frente a mis deudas desde hoy", sostenía. También negaba haber falsificado transferencias: "No he falsificado ningún documento".

Según confesaba Avilés, llegó a justificar sus mentiras con excusas como la muerte de su abuela. "He podido matar a mi abuela para justificar mis impagos unas tres veces. A la misma abuela. La otra está viva", contestaba ante Jorge Javier. Otra de las mentiras que reconocía era la que apuntaba a que conocía Florentino Pérez. "Me inventé que lo conocía hace tres años", narraba el entrevistado. Todas estas mentiras tenían su origen hace unos años, cuando su representante, según contaba, se percató de sus fantasías: "Me dijo deja esa vida de mierda y de mentiras y sé tú".

"Me han pillado con el carrito del helado", reiteraba una vez más. Y llegaba otra de las mayores revelaciones: "No soy periodista. Cuando acabé el bachillerato tenía que estudiar y yo no quería estudiar. Y empiezo a decir que soy periodista". Explicaba que su madre no sabía que no había estudiado periodismo: "Yo le decía a mi madre que lo estudié a distancia, por lo que no sabía nada. Lo que tenía que pagar me buscaba yo la vida para pagarlo". El enfado de su madre no era lo único que ha provocado su engaño. También sus compañeros de programa le recriminaban sus mentiras. A pesar de reconocer su "vida paralela", aseguraba que no había incurrido en un delito: "No voy a reconocer una estafa porque no soy un estafador".