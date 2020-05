José María carga contra Andy: "Es el pequeño Nicolás de Masterchef"

Yolanda Ramos revolucionaba este lunes los fogones de la octava edición de ‘Masterchef’. La humorista volvía a reencontrarse con los jueces y jugaba un papel importante en la primera prueba del programa. "Lo siento por al que le toque cocinar conmigo", bromeaba. Los concursantes debían cocinar por parejas y Yolanda tenía que hacerlo con Juana al ser la mejor de la prueba de exteriores en el programa anterior. El chef Luis Valls, de dos estrellas Michelin, ha sido el encargado de presentarles el plato que tenían que reproducir: “lubina en costra con salsa”.

Y las ventajas de Juana no acababan ahí. Era la única que sabía los secretos de la preparación del plato y prefería no contarlo a sus compañeros. Su compañera de equipo, Yolanda Ramos, aseguraba que no había cocinado mucho después de su participación y, entre risas, se cortaba dos dedos en su turno de cocinado. Durante la cata, los jueces daban su valoración de los platos. "Vuestro trabajo deja mucho que desear", comentaba Pepe Rodríguez a Ana y Luna. Por el contrario, los elogios de los componentes del jurado eran para Juana y Yolanda Ramos, que convertían en las ganadoras del primer reto.

En la siguiente prueba, la de exteriores, los aspirantes se desplazaban hasta La Rioja, que cuenta con más de 50.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la uva. Con dos menús diseñados por Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, Ana y Luna eran nombradas como capitanas para elegir sus equipos. La polémica se producía en este momento con el enfrentamiento entre José María y Andy. Los dos participantes no mantienen una buena relación. “Andy, ‘el Pequeño Nicolás de Masterchef”, comentaba José María.

Este momento incómodo reflejaba la mala relación entre los dos aspirantes. Andy se mantenía en silencio ante las palabras de su compañero José María, que aseguraba que Andy era un “estratega” y dejaba caer sus dudas sobre su persona. “Es el Pequeño Nicolás de ‘Masterchef”, comentaba. José María no caía en las provocaciones y se mantenía con la frente alta y los oídos cerrados. Como viendo siendo habitual, un chef visitaba los fogones de ‘Masterchef’.